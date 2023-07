Assurance-emploi : un tintamarre à Caraquet pour se faire entendre

Des membres d’Action-Chômage Côte-Nord ainsi que des représentants des travailleurs et travailleuses de la CSN et la FTQ participeront à un grand tintamarre à Caraquet pour soutenir les travailleuses et travailleurs des industries saisonnières. Photo courtoisie