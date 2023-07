Les lingettes jetables causent des bris aux infrastructures sanitaires de Sept-Îles

Les lingettes jetables, lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes, obstruent et endommagent les systèmes de pompage. Photo Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles lance un appel auprès des citoyens pour que ceux-ci arrêtent de jeter les lingettes jetables dans les toilettes.

Au cours des dernières semaines, le Service des travaux publics de la Ville de Sept-Îles a dû intervenir à quelques reprises en raison de bris ou de dysfonctionnement d’équipements de pompage des eaux usées. Ceux-ci sont causés par des accumulations de lingettes jetables qui obstruent et endommagent les systèmes de pompage.

« En plus de causer des bris mécaniques aux pompes – ce qui entraîne des coûts de réparation importants pour les contribuables –elles ont un lourd impact écologique, puisqu’elles augmentent la quantité de matières solides qui doivent être traitées dans nos étangs aérés », explique Michel Tardif, directeur du Service des travaux publics, de l’ingénierie et de l’environnement à la Ville de Sept-Îles.

La municipalité rappelle que ces lingettes à usage unique (ex. lingettes humides, hygiéniques, démaquillantes ou désinfectantes) ne doivent jamais être jetées dans les toilettes. Les lingettes ne sont pas biodégradables contrairement au papier de toilette.

Dans les circonstances, la Ville recommande l’utilisation des linges lavables et réutilisables pour remplacer les lingettes jetables. Il s’agit d’une solution économique et écologique, précise la municipalité.

La Ville profite aussi de cette occasion pour rappeler que le système d’égouts ne doit pas servir de poubelle.

« Les serviettes et tampons hygiéniques, les condoms, les médicaments périmés, les cotons-tiges (Q-tips), les cheveux, la soie dentaire, la graisse alimentaire, etc. sont autant de déchets qui ne sont pas solubles et qui risquent de boucher les tuyaux, d’endommager le système de traitement des eaux usées ou de causer un refoulement d’égout », indique la Ville de Sept-Îles par voie de communiqué.