Sept-Îles autorise les chiens sur la promenade du Vieux-Quai

Il sera désormais possible d’amener son chien sur la promenade du Vieux-Quai à Sept-Îles. Les élus municipaux ont voté en faveur d’un changement de réglementation lors de la séance du 10 juillet.

Par contre certaines obligations devront être respectées. Les chiens devront obligatoirement être tenus en laisse et porter une muselière. De plus, conformément à la loi provinciale, les chiens de 20 kg ou plus devront être gardés en laisse attachée à un harnais ou un licou. Le cas échéant, le gardien de l’animal devra en ramasser expressément les excréments.

Autant le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, que le conseiller du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, se sont voulus rassurants quant à l’autorisation des chiens sur la promenade. Le conseiller a révélé que certains citoyens l’avaient appelé pour lui dire qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’autorisation de permettre les chiens à la promenade du Vieux-Quai. Le maire Beaupré a précisé que si jamais il y avait des problèmes, ils pourraient à nouveau changer le règlement et interdire les chiens.

D’autres changements

Le règlement confirme par ailleurs le caractère exclusivement piétonnier de la promenade. La circulation à vélo, en trottinette, en planche à roulettes ou tout véhicule à moteur ou électrique y demeure interdite. La nouvelle réglementation vient cependant préciser l’autorisation pour les personnes à mobilité réduite de circuler sur la promenade du Vieux-Quai en triporteur ou quadriporteur, à une vitesse maximale de 5 km/h.

La présence de musiciens aux Vieux-Quai a également été précisée. Les prestations musicales acoustiques seront permises, mais ne devront pas interférer avec d’autres activités se déroulant sur le site, ni faire l’objet de sollicitation de dons auprès du public.

Le nouveau règlement entrera en vigueur le 19 juillet.