« Protégeons les caribous du réservoir Sainte-Marguerite »

Une nouvelle aire protégée autochtone pourrait voir le jour dans le secteur du réservoir Sainte-Marguerite au nord de Port-Cartier. C’est du moins la volonté du conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM).

Le secteur n’était pas jusqu’ici visé par une aire protégée, mais devrait l’être, selon les observateurs et gardiens du territoire.

Dans une lettre adressée acheminée au ministre Steven Guilbeault en avril 2022, le Chef du conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam Mike McKenzie déplorait » l’échec historique et continu du gouvernement du Québec et de son ministère des forêts, de la faune et des parcs à l’égard de la protection et le rétablissement de Atiku ((caribou en Innu).

Il rappelait également le devoir ancestral et la volonté des Innus de Uashat mak Mani-utenam » d’exercer leur intendance millénaire pour trouver et mettre en oeuvre des solutions durables face à cette tragédie « .

La lettre s’accompagnait d’une carte traçant les contours du projet d’aire protégée Minashkuau-Atiku.

En décembre 2022, le ministre Steve Guilbeault annonçait au Chef Mackenzie l’approbation du financement du projet intitulé » Portrait de l’état des populations de Minashkuan-Atiku (caribous forestiers) sur une partie du Nitassinan de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam « , un total de 300 000$ dont la totalité a été versée en date du 31 mars 2023.

Ce montant a permis à la communauté de mener son propre inventaire des caribous du secteur selon les méthodes scientifiques en vigueur et avec le support d’une firme environnementale externe.

Cet inventaire a rempli un double objectif : déterminer le nombre de caribous sur le territoire et créer un lien de confiance et de la fierté au sein de la communauté. «

« L’inventaire est pour nous une étape historique, car nous n’avons pas eu besoin du gouvernement du Québec pour le faire. Et on va le refaire l’an prochain. On est passé d’une période, il y a 10 ans, où le gouvernement faisait ça sans nous consulter. Les Innus avaient peu confiance dans les résultats! Ensuite, on a été impliqué de façon paritaire. Mais de faire nos propres inventaires, c’est un grand pas et ça donne de la crédibilité aux yeux de nos communautés « , commente le biologiste de formation associé au conseil de bande ITUM André Michel.

L’objectif est maintenant d’obtenir une désignation d’ aire protégée et de conservation autochtone Minashkuau-Atiku pour cette région géographique.

» Le projet de Pessamit est très publicisé, mais celui-là, on en parle moins. Les Innus de Uashat mak Mani-Utenam utilisent beaucoup la réserve faunique de Port-Cartier. Notre inventaire a permis d’identifier près de 300 caribous dans ce coin-là dont environ 200 dans le secteur du réservoir Sainte-Marguerite », explique le biologiste.

Il rappelle l’importance du caribou pour les communautés innues qui n’ont pas l’intention de se servir de cette aire protégée pour ponctionner la ressource, bien au contraire. Depuis quelques années, les Innus jouissent d’une entente avec les Cris qui leur donnent accès à 300 caribous du troupeau de la rivière aux feuilles chaque année. La récolte est partagée entre les 9 communautés innues plus au sud.

» Pour nous, il y a un lien millénaire avec le caribou. Consommer le caribou pour nous, c’est comme le bœuf pour les Québécois… Tout le monde aime ça. On continue à travailler pour le préserver. Grâce à notre entente avec la nation crie, on est capable de prélever 70 caribous pour Uashat et Maliotenam. On fait la distribution aux aînés. Notre but est de maintenir le lien avec cet animal important pour notre culture et qui est mis en péril par l’industrie forestière « , conclut M. Michel.