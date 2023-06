Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan : la culture innue à l’honneur

Depuis le 12 juin, la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est de nouveau accessible aux visiteurs. Une place importante sera faite pour faire découvrir la culture innue.

Parmi les nouvelles activités au parc cette année, on compte Minuenimun, ce qui veut dire bien-être. Elle sera donnée par une employée de Parcs Canada originaire de Nutashkuan.

« Elle a accepté de faire une activité d’échange sur la culture innue. Elle va partager au public des pratiques culturelles, qui sont transmises de génération en génération », explique Olivia Jomphe, gestionnaire des relations externes à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.

L’activité se déroulera sur l’île Quarry, du jeudi au dimanche, et il y aura des membres de la communauté de Nutashkuan qui se joindront aussi à l’activité.

« Ça va être très diversifié. Il y a des jours que l’activité pourrait être une purification et d’autres journées seront consacrées à la danse traditionnelle », affirme Mme Jomphe.

La communauté d’Ekuanitshit organisera aussi quelque chose, cet été, à l’Archipel-de-Mingan. Le 18 juillet et le 15 août, les visiteurs seront invités à découvrir la culture innue avec une activité portant sur la nature.

En plus de faire découvrir la culture innue, l’Archipel-de-Mingan fera une place importante à la science citoyenne.

« Par exemple, le 12 juillet, on va offrir une activité sur le chardon de Mingan. Les gens qui vont y participer vont vraiment vivre l’expérience Parcs Canada. Ils vont voyager avec un écologiste de Parcs Canada et aller avec lui sur une île pour faire l’inventaire de cette plante rare. Le reste de la journée, ils vont pouvoir profiter de l’île. C’est vraiment une activité qui combine écologie et plein air », souligne Mme Jomphe.

Une bonne année à l’horizon

Les visiteurs devraient encore être nombreux durant la saison estivale, à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan. Les transporteurs reçoivent beaucoup d’appels pour des réservations, confirme Mme Jomphe. Par contre, la situation du pont Touzel a causé quelques annulations en juin et pour le début du mois de juillet.

Olivia Jomphe rappelle l’importance de bien planifier son voyage pour venir à l’Archipel-de-Mingan, et surtout, de réserver.

Elle insiste aussi sur le fait que l’Archipel-de-Mingan est l’un des parcs nationaux qui possèdent le plus de diversité pour ce qui est des types d’hébergement.

On peut faire du camping traditionnel dans des sites aménagés, mais il y a aussi des hébergements de type prêt-à-camper. Il y a finalement une auberge quatre étoiles à l’île aux Perroquets, pour du haut de gamme.