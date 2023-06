Une œuvre rendant hommage au passé de Tête-à-la-Baleine

Connue pour ses œuvres agrémentant le paysage nord-côtier, autant en peinture qu’en sculpture, l’artiste Michelle Lefort vient de réaliser une création à Tête-à-la-Baleine, en collaboration avec les citoyens.

Les liens entre l’artiste multidisciplinaire et le petit village de la Basse-Côte-Nord ne sont pas nouveaux. Par le passé, elle a déjà donné des ateliers à l’école Gabriel-Dionne et elle a connu des gens du village via des activités culturelles.

« J’ai tendance à choisir des endroits où je connais des gens. C’est plus facile pour moi de me créer un groupe de complices. De plus, j’ai beaucoup aimé cette région, donc c’est suffisant pour moi d’avoir envie de proposer un projet artistique », affirme Michelle Lefort, à propos des raisons qui l’ont poussé à choisir Tête-à-la-Baleine.

La sculpture se trouve sur le terrain du presbytère de l’église de Saint-Anne. Elle est faite d’aluminium, de résine de polyester et de peinture-émail.

L’œuvre qui se nomme La transhumance se veut un hommage à cette période au cours de laquelle, à la saison de pêche venue, les familles de Tête-à-la-Baleine prenaient le large vers les îles, emportant avec eux les objets nécessaires au quotidien. Michelle Lefort a écouté et consulté des documents sur l’histoire de ce village de la Basse-Côte-Nord avant de réaliser l’œuvre.

« Avant qu’il y ait un quai à Tête-à-la-Baleine, les gens partaient et allaient s’installer dans une autre maison sur une île au large. Ils chargeaient leurs barques et déménageaient pour l’ensemble de la saison de pêche », résume-t-elle.

Implication citoyenne

L’œuvre a été réalisée avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la MRC de Sept-Rivières, de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent et du comité local de Tête-à-la-Baleine. L’artiste tient également à remercier les partenaires qui ont permis au projet de voir le jour, dont AI Tech 7 — Îles, ainsi que les citoyennes et citoyens ayant pris part à sa réalisation.

Pour Mme Lefort, il est primordial d’impliquer les gens de la communauté. Elle affirme avoir déjà réalisé des projets semblables sur la Côte-Nord que ce soit à Sept-Îles, à Port-Cartier ou à Port-Menier.

« C’est important pour moi de prendre le temps de parler et de consulter les gens, parce que je veux que ce qui reste chez eux, ça leur ressemble », dit-elle.

À Tête-à-la-Baleine, l’aide des citoyens fut diverse.

« Il y a des gens qui ont préparé la collation lors de l’inauguration. Il y en a d’autres qui m’ont aidé à préparer le terrain qui a accueilli la sculpture et aussi pour l’installation. Finalement, il y a quelques pièces dans la sculpture qui ont été gravées par certaines personnes de Tête-à-la-Baleine », explique l’artiste.