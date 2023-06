Kathia Rock en nomination aux Gémeaux

Kathia Rock, originaire de Mani-utenam, figure pour une toute première fois en carrière parmi les nominées en vue du Gala des 38es prix Gémeaux.

L’auteure compositrice, comédienne et conteuse autochtone est parmi les finalistes de la catégorie Meilleur rôle de soutien – Série dramatique pour sa participation dans Eaux turbulentes – Saison 2 pour l’épisode 7 – Villa Pimpina, « un beau rôle qui m’a plu à la folie, que j’ai appris et que j’ai joué avec toute mon âme. »

Lorsqu’elle a reçu l’invitation pour l’événement de dévoilement du 15 juin dernier, elle ne savait pas ce qui l’attendait.

« Quand je me suis présentée et que j’ai vu les producteurs d’Amalga, que j’ai été nominée et que j’ai en entendu mon nom, j’ai dit « Hi, my god! » », a-t-elle mentionné en entrevue au Nord-Côtier.

Son étonnement fut encore plus grand quand elle a vu aux côtés de qui elle était en lice, notamment Xavier Dolan et « la très grande et merveilleuse Anne Dorval. », deux acteurs qui étaient de la distribution de La nuit où Laurier Gauthier s’est réveillé.

Kathia Rock dit n’avoir aucune attente, « mais je suis très en gratitude par rapport à cette belle main tendue là. »

Elle dit n’avoir jamais pensé, ni même rêvé à une nomination aux Gémeaux. L’Innue a joué dans un premier film, Le Silence des fusils, en 1996. Elle aura aussi eu des rôles notamment dans Mesnak et Maina.

« Jamais lâcher, toujours continuer à voir la lumière en avant. Je suis vraiment très contente et très fière de mon travail acharné », a-t-elle dit, en vidéo, au sujet de sa première nomination aux Gémeaux.

Le Gala aura lieu le 17 septembre prochain sur ICI Télé.

Irlande Côté (Avant le crash), Steve Laplante (Chouchou), Irdens Exantus (Fragments), Madeleine Péloquin (L’Empereur) et Luc Senay (Mégantic) sont les autres personnes nommées pour Meilleur rôle de soutien – Série dramatique.