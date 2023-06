PHOTOS | L’organisation du Triathlon de Port-Cartier se vire sur un dix cennes

Course à pied et vélo étaient les deux épreuves du Triathlon de Port-Cartier du 17 juin en raison d’un problème à la piscine du Complexe récréatif et culturel. Photo Karl Tremblay

Un triathlon en duathlon, c’est ce à quoi ont eu droit les participants de la 29e édition du Triathlon de Port-Cartier.

L’organisation de l’événement a démontré qu’elle était parée à toutes les éventualités. La veille de la compétition à l’horaire samedi, elle a dû revoir ses plans en raison de la non-disponibilité de la piscine en raison d’un problème technique. Les épreuves de triathlon ont été transformées en duathlon.

« Somme toute, on a offert un événement digne de Port-Cartier. On a démontré qu’avec les années on pouvait s’adapter aux péripéties ou aux intempéries », a fait savoir la présidente du Triathlon de Port-Cartier, Audrey Lachapelle.

C’était la première fois que ce rendez-vous sportif ne pouvait tenir l’événement dans sa forme habituelle.

La présidente a mentionné que ce genre de situation s’est déjà vue ailleurs au Québec, même lors de compétitions internationales.

À défaut de la portion natation, l’organisation a ajouté une boucle de 1,8 km à la course à pied pour les adultes et de 400 m pour les catégories jeunesse.

« Le comité a rapidement trouvé une solution. Les gens ont apprécié », a ajouté Mme Lachapelle.

« Une superbe organisation, une résilience collective magnifique! Merci pour tout », a commenté Marion L’Espérance, participante à la 29e édition en compagnie de ses enfants.

Au-delà des 115 athlètes âgés de 3 à 77 ans, il y avait un peu plus de 80 bénévoles pour assurer la logistique et la sécurité de l’événement.

« Merci à tous nos généreux commanditaires et bénévoles qui croient en nous pour faire bouger la population. »

30e

L’an prochain, ce sera la 30e édition du Triathlon de Port-Cartier. Le comité tient à mettre le paquet pour le rendez-vous du 15 juin 2024.

« On pourrait ramener le souper. On veux fêter les 30 ans », a laissé entendre la présidente. L’option d’un triathlon sur distance olympique est à considérer, a-t-elle dit.

Audrey Lachapelle a indiqué que la publicité s’amorcera dès septembre pour attirer encore plus de participants et espérer davantage la relève et aussi plus d’équipes pour le Défi Entreprises.

« On est un des rares triathlons au Québec qui offrent une catégorie équipe. On veut aussi informer les gens c’est quoi un triathlon et que c’est possible pour tout le monde. »

Résultats complets : ICI

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Photo : Karl Tremblay

Galerie photo