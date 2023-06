Sauvés par un passant lors de l’incendie d’un immeuble de la rue Regnault

La cause de l’incendie du 29 mai dans un logement de la rue Regnault est encore inconnue. La Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles n’a pas encore pu parler au locataire du loyer en question.

Une quinzaine de jours après un feu qui a jeté à la rue les locataires de 19 logements de la rue Regnault à Sept-Îles, des résidents témoignent des événements. Un passant a permis à plusieurs locataires d’évacuer avant l’arrivée des pompiers.

Le conjoint de Myriam Chouinard et d’autres locataires de la rue Régnault ont eu la chance d’être réveillés par un passant. Apercevant des flammes aux étages supérieurs de l’immeuble à logements lorsqu’il passait en voiture, il s’est arrêté pour aller frapper aux portes.

Myriam Chouinard, maman d’un bébé de huit mois et d’un enfant de quatre ans et son conjoint ont eu de la chance malgré tout.

Afin de laisser un moment de tranquillité à son conjoint, qui devait suivre une formation le lendemain, la maman et ses enfants dormaient ailleurs cette nuit-là.

Un homme qui passait dans le coin en voiture a aperçu des flammes et s’est précipité pour frapper aux portes et faire sortir les gens de l’immeuble.

À ce moment, son conjoint dormait.

« L’alarme incendie ne s’est pas déclenchée automatiquement », dit Myriam Chouinard.

« Le passant a réussi à s’introduire par le sous-sol. Il a réussi à faire évacuer ceux du sous-sol et du premier étage. Mais rendu au deuxième, il ne pouvait plus monter à cause que le feu pouvait se propager. »

Elle ajoute qu’un paramédic était aussi à l’extérieur et aidait les gens à sauter du balcon.

Le conjoint de Mme Chouinard ne pouvait pas utiliser la sortie de secours, qui se trouvait sous les appartements en feu.

« La fumée rendait l’accès difficile. Il y avait aussi des cendres en des morceaux en feu qui tombaient où la sortie de secours », raconte-t-elle.

Se relocaliser

Se relocaliser après un incendie n’est pas une mince tâche, dans le contexte de pénurie de logements à Sept-Îles.

Myriam Chouinard et son entourage ont fait aller leurs contacts. Présentement hébergés chez la grand-maman de Mme Chouinard, ils ont multiplié les recherches qui s’avéraient jusqu’à tout récemment infructueuses. Heureusement, un ami de la famille vient de s’acheter une maison qui compte un loyer. La petite famille pourra s’y installer.

Trois autres locataires affirment que la tâche pour se reloger a été ardue. Que ce soit par bouche-à-oreille, recherches Internet, toutes les démarches ont été difficiles pour se trouver un logement.

Parmi eux, une dame âgée nommée Thérèse ne peut crier victoire, puisque l’endroit où elle pourra se reloger n’est que temporaire. Elle devra quitter à la fin de l’été.