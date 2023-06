Pont Touzel : des touristes annulent leurs réservations

La fermeture du pont Touzel a nui non seulement au ravitaillement de la Minganie, mais aussi à son industrie touristique, qui a vu certains touristes annuler leurs réservations pour aller visiter la région.

L’impact s’est fait ressentir du côté du camping des Cayes, à Aguanish. Jusqu’à présent, sept réservations ont été annulées, précise le propriétaire, André Gallant.

« Les gens savent qu’ils ne peuvent pas passer sur le pont avec leur roulotte, alors ils annulent et ils changent de direction, j’imagine », dit M. Gallant.

La fermeture du pont risque de faire mal, parce que la saison touristique commençait plus tôt cette année, constate le propriétaire du Camping des Cayes.

Il est très rare qu’il ait des réservations pour le début du mois de juin, mais il en avait.

Il espère que la situation pourra rentrer dans l’ordre le plus rapidement possible.

De son côté, Tourisme Côte-Nord souhaite envoyer comme message aux touristes que la région sera accessible et prête à les recevoir.

« Nous sommes soulagés de pouvoir crier haut et fort qu’il y aura bel et bien une saison touristique en Minganie et sur l’ensemble de la Côte-Nord cet été », indique Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Pour ce qui est des réservations annulées en raison de la fermeture du pont Touzel, l’organisation se dit toutefois confiante.

« Les attraits touristiques de la région affichaient, pour la plupart, complet. Ce malheureux événement permettra à ceux qui n’ont pas eu la chance de réserver leur place de sauter sur l’opportunité ! », ajoute-t-elle.

Assouplissements

Depuis lundi, il est possible pour les campeurs de se rendre en Minganie avec certains assouplissement pour le transport lourd. Les charges autorisées sur la structure sont de 28 tonnes pour un véhicule d’une unité (camion porteur), de 38 tonnes pour un véhicule de deux unités (semi-remorque).

En plus de de permettre aux touristes avec des VR de se rendre en Minganie, cela aideracertains types de commerces, pour qu’ils obtiennent le matériel nécessaire pour garnir leurs tablettes.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, confiait que les épiceries avaient réussi à se ravitailler convenablement, grâce au pont aérien, mais que certains types de commerces commençaient à manquer de produits.

« Que ce soit au niveau des quincailleries, ou au niveau des entrepreneurs, il n’y a plus rien qui pouvait traverser le pont. On a eu un problème d’approvisionnement. Il y a plusieurs personnes qui font des rénovations en ce moment, mais il n’y avaient plus de matériaux qui rentraient en Minganie », dit le maire Barriault.

Le MTQ poursuit ses analyses pour déterminer le temps que prendra l’ensemble des travaux.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, doit recevoir cette semaine les analyses qui permettront d’établir l’échéancier.