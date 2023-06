Une formation à venir pour devenir surveillants-sauveteurs

Une formation pour ceux et celles qui aspirent devenir surveillants-sauveteurs sera offerte par le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles et son secteur aquatique dès la fin juin.

La nouvelle session pour la formation combinée Médaille de bronze et Croix de bronze sera dispensée du 27 juin au 10 juillet.

Elle est axée sur les habilités aquatiques, les premiers soins ainsi que la reconnaissance et le sauvetage.

Les cours de niveaux « bronze » de la Société de sauvetage sont idéals pour les jeunes qui désirent relever un défi supplémentaire.

Les prérequis pour les participants à la formation sont d’être âgés de 13 ans ou plus au 10 juillet et détenir la certification Étoile de Bronze ou le niveau 10 du programme de natation de la Société de Sauvetage, ou l’équivalent.

Les inscriptions se prendront le mardi 27 juin de 8h à 13h avec un prétest au secteur aquatique du Centre socio-récréatif. Les participants doivent avoir avec eux leurs effets personnels pour la piscine et avoir en main une photocopie de leur carte d’assurance-maladie.

Gratuit

La formation combinée Médaille de bronze et Croix de bronze est offerte gratuitement grâce à une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d’action pour valoriser la pratique d’activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027.

Pour obtenir plus d’information ou pour l’inscription, les personnes intéressées doivent téléphoner au 418 962-2525, poste 2996.