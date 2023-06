Feux de forêt: feux contenus, aide financière et accès en forêt interdit

Une semaine après la déclaration de l’état d’urgence, les deux feux de forêt au nord de Sept-Îles sont considérés « contenus » selon la SOPFEU. L’accès en forêt est toujours interdit. Une aide financière a été annoncée pour les évacués et le rapatriement des patients devrait se terminer ce midi au CISSS de Sept-Îles. La qualité de l’air demeure aussi sous surveillance.

Les pompiers forestiers et militaires continuent leur travail sur le terrain afin de maîtriser les foyers d’incendie et éventuellement éteindre le feu présentement considéré « contenus » par la SOPFEU.

Rappelons qu’un feu « contenu » signifie que sa progression est arrêtée, du moins, de façon temporaire.

L’interdiction d’accéder à la forêt publique émise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts est toujours en vigueur. La Sûreté du Québec est présente sur le terrain pour barrer l’accès aux chemins forestiers.

Même si la qualité de l’air demeure bonne aujourd’hui, il est recommandé de consulter régulièrement l’indice de la qualité de l’air mis à jour régulièrement sur le site du CISSS de la Côte-Nord.

Considérant la situation stable, le coordonnateur de l’organisation municipale Denis Clements a mis fin aux travaux du comité qui demeure toutefois prêt à être mobilisé si une situation d’urgence l’impose.

Le rapatriement des patients au CISSS de Sept-Îles devrait prendre fin aux environs de vendredi midi. La PDG du CISSS Manon Asselin souligne l’impressionnante collaboration du réseau de la santé. L’opération s’est déroulée efficacement et en douceur pour les usagers.

Au cours des derniers jours, plus de 800 ménages ont reçu la visite d’intervenants de la Santé publique qui veillait à rassurer les personnes ayant été évacuées.

« La Ville de Sept-Îles tient à remercier sincèrement toutes les organisations et toutes les personnes qui ont contribué et collaboré au bon déroulement des événements exceptionnels (on l’espère !) que nous avons traversé ensemble au cours des derniers jours », mentionne la Ville de Sept-Îles via communiqué.

De plus, vendredi matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé une aide financière pour les personnes évacuées en raison des feux de forêt. Les personnes qui ont dû évacuer leur domicile sont admissibles à recevoir une indemnité forfaitaire de 1 500 $ par résidence principale évacuée.