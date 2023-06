Côte-Nord : les feux de forêt sont tous contenus ou maîtrisés

La pluie des derniers jours aidant, la majorité des 19 feux de forêt toujours actifs sur la Côte-Nord sont contenus et certains même maîtrisés, soit la dernière étape avant l’extinction.

Le travail sur le terrain se poursuivra vendredi et pour les prochains jours, avec entre autres de l’arrosage et de la thermographie « pour s’assurer qu’il n’y a plus de points chauds », indique Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

« On ne verra pas d’avions citernes dans les prochains jours. C’est pas de ça qu’on a besoin », d’ajouter Mme Gariépy, en rappelant le rôle essentiel des avions-citernes pour l’attaque initiale d’un incendie.

Comparativement aux autres régions du Québec touchées par d’importants feux, la situation de la Côte-Nord est très encourageante pour venir à bout des brasiers qui ont détruit une bonne partie de la forêt de l’arrière-pays.

Pour en savoir plus sur les conditions d’incendies :

NOUVEAU: Feu qui vient tout juste d’être signalé et qui est en évaluation. Cette condition doit être revue et modifiée dans les 12 heures suivant son attribution.

Feu qui vient tout juste d’être signalé et qui est en évaluation. Cette condition doit être revue et modifiée dans les 12 heures suivant son attribution. CONTENU: Feu dont la propagation est arrêtée temporairement, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas s’accroître de plus de 10% avant le prochain 10h en considérant les ressources planifiées ou 150 ha selon la première échéance.

Feu dont la propagation est arrêtée temporairement, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas s’accroître de plus de 10% avant le prochain 10h en considérant les ressources planifiées ou 150 ha selon la première échéance. MAÎTRISÉ: Feu dont la propagation est arrêtée par une ligne de suppression, c’est-à-dire une barrière naturelle (sol minéral, roc, plan d’eau, peuplement non combustible à cause de sa teneur en humidité ou de sa composition) ou artificielle (chemin, ligne d’arrêt, peuplement arrosé à partir du sol ou des airs) ou par des conditions météorologiques.

Feu dont la propagation est arrêtée par une ligne de suppression, c’est-à-dire une barrière naturelle (sol minéral, roc, plan d’eau, peuplement non combustible à cause de sa teneur en humidité ou de sa composition) ou artificielle (chemin, ligne d’arrêt, peuplement arrosé à partir du sol ou des airs) ou par des conditions météorologiques. ÉTEINT: Feu où ne subsiste aucun signe de combustion.

Feu où ne subsiste aucun signe de combustion. HORS CONTRÔLE: Feu dont l’analyse révèle qu’une attaque initiale ne pourrait en arrêter la progression rapide ou que l’intervention effectuée n’a pas réussi à enrayer la propagation.

Feu dont l’analyse révèle qu’une attaque initiale ne pourrait en arrêter la progression rapide ou que l’intervention effectuée n’a pas réussi à enrayer la propagation. SOUS OBSERVATION: Feu dont l’existence est connue, mais contre lequel aucune intervention n’a lieu actuellement.

Feu dont l’existence est connue, mais contre lequel aucune intervention n’a lieu actuellement. RECENSÉ: Feu répertorié dans la zone nordique

(Source SOPFEU)