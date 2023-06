Dix-huit jeunes de la Basse-Côte-Nord au Championnat provincial d’athlétisme

Deux semaines après leur qualification lors de la finale régionale tenue à Baie-Comeau, des athlètes nord-côtiers s’apprêtent à rivaliser avec ceux d’ailleurs au Québec. Sur la délégation de 51 jeunes d’ici qui débarqueront à Rivière-du-Loup cette fin de semaine pour le Championnat provincial d’athlétisme du RSEQ, la Basse-Côte-Nord occupe le tiers du contingent.

Pas moins de dix-huit jeunes du Centre de services scolaire du Littoral seront du rendez-vous. Le deux tiers du groupe a assuré sa place dans les épreuves de lancers comme premier standard.

Enseignant à l’école Mgr-Scheffer de Blanc-Sablon, Claude Lamoureux met le crédit sur le travail, et l’entraînement ainsi que sur la discipline et l’organisation des jeunes.

Il donne deux explications pour ce succès.

« Il y a la génétique. Les jeunes sont physiquement très forts. On travaille au niveau de la force. À partir de là, il y a un certain succès », assure-t-il.

Il y a également le développement de l’athlétisme en Basse-Côte-Nord, amorcé il y a une dizaine d’années par Annie Potvin et Vincent Joncas.

Claude Lamoureux, Lisa Joncas, Osvaldo Dippolito et Valérie Driscoll ont poursuivi le travail, notamment avec la création d’un projet particulier en pédagogie.

« Avec cette assise, on a développé des programmes d’entraînement multisports (volleyball, hockey athlétisme).

Il n’y a pas que pour les lancers que les jeunes du Littoral se démarquent. Certains ont assuré leur place pour le provincial à la marche.

M. Lamoureux espère que les athlètes tomberont sur leur bonne journée cette fin de semaine au Championnat provincial d’athlétisme du RSEQ à Rivière-du-Loup.

« On a assez de doigté pour les faire performer au bon moment. On espère rapporter des médailles pour la Côte-Nord et pour notre programme. Tout ça à un effet d’entraînement », a-t-il, au sujet entre autres de la relève.

Délégation Côte-Nord – Championnat provincial d’athlétisme – 10-11 juin, Rivière-du-Loup

CS du Littoral : Storm Driscoll (BF), Mackenzie Monger (BF), Mia Driscoll (BF), Sawyer Boland-Yound (BM), Shattler Maverick (BM), Jaxon Kennedy-Spingle (BM), Jack Keats (BM), Sidnie Driscoll (CF), Noamie Fequet (CF), Cayden Anderson (CM), Theo Strickland (CM), Jersey Driscoll (JF), Sofie Keats (JF), Paige Joncas (JF), Keathon Monger (JM), William Keats (JM), Jacob Shattler (JM) et Evan Campeau (JM)

Polyvalente des Baies (Baie-Comeau) : Eva Dusseault-Chapadeau (BF), Daphnée Tremblay (CF), Julianne Morin (CF), Kelly Drapeau (CF), Charles-David Gauthier (CM), Samuel Tremblay (CM), Émile Gauthier (CM), Félix Garneau (CM) et Damien Tremblay-Desbiens (CM)

Polyvalente des Rivières (Forestville) : Emma Tremblay (CF), Abby Dufour (JF), Ann-Sophie Perron (JF), Charles Jobidon (JM) et Lorenzo Gauthier (JM)

École Jean-du-Nord/Manikoutai (Sept-Îles) : Laura-Lee Marcoux (BF), Laurence Gagnon (CF) et William Bursey (CM)

École secondaire Serge-Bouchard (Baie-Comeau) : Samuel Duguay (BM), Herm Wrves Llanes (CM) et Lily-Rose Pelletier (JF)

École Marie-Immaculée (Escoumins) : Maya Gagnon (BF), Alice Garant (BF) et Éliot Larouche ( BM ) (forfait)

École Manikanetish (Uashat) : Marley St-Onge Pinette (BM) et Mickaël Mckenzie (BM)

École Mère d’Youville (Port-Cartier) : Lily-Rose Girard (BF) et Jacob Watt (BM)

Polyvalente des Berges (Bergeronnes) : Vincent Paquet (CM) et Nathan Martin (JM)

Institut d’enseignement de Sept-Îles : Noah Gendron (JM)

Centre Éducatif L’Abri (Port-Cartier) : Emy Cliché (JF)

École Leventoux (Baie-Comeau) : Olivia Gagnon (BF)

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (Sacré-Coeur) : Madeleine Hovington (BF)

École Mgr-Bélanger (Baie-Comeau) : William Leblanc (BM)