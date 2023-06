Le temps file pour les inscriptions du Triathlon de Port-Cartier

Il reste moins de cinq jours avant la fin des inscriptions en vue de l’édition 2023 du Triathlon de Port-Cartier. La date limite est le 12 juin.

L’événement a lieu le 17 juin au Complexe sportif et culturel de Port-Cartier et ses environs.

Pour en savoir plus sur les différentes épreuves (triathlon, duathlon et même course à pied en nouveauté), les catégories, les coûts, le parcours et autres informations, rendez-vous au triathlondeportcartier.com.