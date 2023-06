Vivre sur un bateau de pêche le temps de l’évacuation

Les évacuations ont été levées mardi par le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré lors du point de presse.

Frédéric Boudreau et sa famille font partie des personnes évacuées en raison des feux de forêt qui sévissent près de Sept-Îles. Ils ont décidé de prendre la situation de manière positive et de profiter de ce moment de pause.

Frédéric Boudreau, résident des Plages, père de deux enfants de moins de quatre ans, est un habitué de la météo et des vents, puisqu’il doit régulièrement s’y fier en tant que marin.

La veille de l’ordre d’évacuation, il sentait que les choses risquaient de mal tourner sous peu. La fumée qui se dégageait du feu et la direction des vents ne laissaient présager rien de bon. Il avait le pressentiment que la ville risquait d’être évacuée et c’est pour cette raison qu’il s’est préparé à un éventuel départ.

« J’ai mis de l’essence dans le pick-up, j’ai apporté la tente et les sacs de couchage. On s’est préparé au pire », raconte-t-il.

« J’ai dit : s’ils évacuent la ville au complet, on va s’en aller faire du camping quelque part où il n’y a pas de feux et on reviendra à la maison quand ce sera le temps », ajoute-t-il.

Finalement, puisqu’ils n’avaient pas à quitter la ville, ils ont décidé de s’installer sur le bateau de pêche qui est au quai, pendant une période plus tranquille dans la saison de pêche.

La petite famille est donc bien installée avec toutes les commodités nécessaires.

Des vacances

Les parents ont fait le choix de ne pas s’embarquer dans les explications compliquées avec leurs enfants.

« On a dit aux enfants qu’on s’en allait faire du camping sur le bateau. Ils dorment bien et sont heureux », dit-il en riant.

Le père de famille dit vivre cette aventure comme des vacances.

« J’ai dit à ma blonde : il faut faire comme si on s’en allait en vacances quelque part. On va être en vacances dans notre ville et c’est tout ! »

La famille fait la tournée des parcs, se promène ici et là, mange au restaurant et passe de bons moments.

Voir le positif

Frédéric Boudreau croit que si l’on prend les choses négativement, le temps paraîtra interminable et pénible.

Il préfère plutôt prendre le temps que bien des gens n’arrivent pas à prendre en famille la fin de semaine. Cette fois, les tâches ménagères sont sur pause, pour laisser place aux moments en famille.

« Tant qu’à dire que c’est long et chialer qu’on n’est pas chez nous, on est aussi bien de s’amuser et de prendre le temps avec les enfants », dit-il. « On a décidé de s’amuser et penser à autre chose. »

Il entend des gens autour de lui se prétendre « experts de la situation » et critiquer les décisions prises pour la sécurité de tous.

« S’ils ont pris ces mesures-là, c’est que c’est nécessaire pour la population. Aussi bien faire avec et faire ce qu’on a à faire », dit-il résilient.