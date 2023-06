Feux de forêt : des renforts attendus près de Manic-3/Micoua

Agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu, Isabelle Gariépy explique que le combat des quatre feux hors de contrôle près de Manic-3 et du poste Micoua font partie des priorités du jour. Photo courtoisie

Pendant que du renfort est attendu mercredi pour le combat des quatre feux de forêt toujours hors de contrôle dans le secteur de Manic-3 et du poste Micoua dans la Manicouagan, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) se fait rassurante pour l’incendie au nord de Sacré-Coeur, en Haute-Côte-Nord.

En ce 7 juin, les pompiers forestiers sont au travail pour tenter de contenir les feux à proximité des installations d’Hydro-Québec. Les quatre brasiers ont détruit jusqu’à maintenant une superficie totale de 14 500 hectares.

« Ces feux-là, c’est du travail terrestre qu’on fait. C’est de l’arrosage ou de la coupe d’arbres pour créer des tranchées », explique Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU. Elle ne manque pas de souligner que la grande partie du combat des feux de forêt, et jusqu’à leur extinction, est toujours entre les mains des pompiers forestiers au sol.

Fait à noter, bien que les quatre incendies soit toujours hors de contrôle, ils sont plutôt calmes aujourd’hui en raison de la pluie qui tombe pour une deuxième journée d’affilée.

Le feu de Sacré-Coeur

La SOPFEU se fait beaucoup questionner au sujet des dangers liés à l’incendie hors de contrôle qui fait rage depuis quelques jours près de Sacré-Coeur. Aussi, Mme Gariépy tient à rassurer les citoyens du secteur : « Il n’est pas de grande superficie. Il n’y a pas trop de problématiques avec. On continue de l’évaluer. »

Dès que possible, la SOPFEU interviendra sur ce brasier, mais pour le moment, elle en est incapable. « On n’est pas encore en train de faire un combat systématique de tous les feux, comme on le fait normalement, en raison du nombre de feux et des ressources disponibles », conclut la porte-parole.

À la grandeur de la Côte-Nord, une vingtaine de feux de forêt sont toujours en activité et la majorité hors de contrôle.