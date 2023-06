Les évacués sont heureux de retourner à la maison

Alex Proulx et sa conjointe sont heureux de rentrer à la maison.

Le maire Steeve Beaupré a annoncé la levée de l’évacuation ce matin lors du point de presse. Cette nouvelle a fait le bonheur de nombreux résidents qui avaient hâte de retourner à la maison. Certains d’entre eux ont tiré une leçon de cette situation. La nature est puissante et il faut davantage être préparés.

Peu de temps après la levée de l’avis d’évacuation, la route 138 en direction Est, vers le secteur des Plages, présentait un fort achalandage. On pouvait apercevoir de nombreux véhicules transportant derrière eux des remorques fermées, des roulottes et des remorques qui contenant des véhicules tout-terrain. Des véhicules de la Sûreté du Québec étaient en place aux entrées des plages.

Dans les stationnements privés, les gens s’affairaient à transporter leurs bagages dans les maisons.

« Ça fait du bien de revenir à la maison ! », s’exclame une résidente de la rue de la Rive.

« Mais j’ai appris une leçon. Je vais préparer un bac avec les choses importantes et les souvenirs que je vais laisser dans un coin de garde-robe au cas où une situation d’urgence se reproduise », ajoute-t-elle.

Un couple qui stationnait leur véhicule motorisé se considère chanceux si l’on se compare à d’autres qui ont probablement perdu leur camp ou d’autres choses.

De leur côté, c’est avec résilience qu’ils sont partis s’installer à Rivière Brochu sur le terrain de leur fils, tout comme l’ont fait d’autres membres de leur famille.

Ils disent ne pas avoir hésité à faire confiance aux autorités qui avaient sûrement plus d’informations et d’expériences que monsieur madame tout le monde pour prendre des décisions dans l’intérêt de tous.

Ils ont tout de même tiré une leçon de cette situation. Il peut arriver n’importe quoi et qu’il faut s’attendre à tout.

« Quand c’est la nature, on n’a pas le contrôle », dit Alex Proulx.

À partir de maintenant, ils vont prendre l’habitude de garder leur motorisé prêt à partir.

« C’est pas long qu’on embarque là-dedans puis on s’en va », dit-il.

Le couple n’est pas inquiet face à une possibilité d’être évacué de nouveau si la situation venait à se dégrader.

« On est bien relaxe », dit M. Proulx.

« Au moins on sait qu’on n’est pas mal pris, on sait où on peut aller contrairement à d’autres », dit sa conjointe.