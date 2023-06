Prêts à servir leur monde

Les militaires en renfort à Sept-Îles sortent des sentiers battus cette semaine. S’ils sont habitués à différentes opérations majeures en province, notamment en situation d’inondations, ils ne sont pas vraiment appelés sur des feux de forêt.

Ils sont un peu plus de 200 militaires de la Base de Valcartier appelés à servir à Sept-Îles.

Leur travail sur le site des feux de forêt en sera un de nettoyage et de démobilisation quand des foyers d’incendie ont été contrôlés par la SOPFEU.

« Ils seront là pour éteindre ce qui reste de points chauds et non pour aller attaquer la tête du feu», précise le sergent major Steve Noiseux. « Notre présence est importante, car elle permet à la SOPFEU de déployer ses combattants ailleurs. »

Avant de pouvoir prêter main-forte à la SOPFEU, ils doivent suivre une formation théorique, mais aussi pratique en quatre stations. : apprendre la motopompe, les techniques d’extinction des feux, l’utilisation des outils et le maniement des boyaux.

Quelque 100 militaires l’ont suivi dimanche à Valcartier avant de prendre la route pour Sept-Îles. Lundi, sur le site de la Station Gallix, ils étaient 72 en formation.

« Il faut s’arrimer avec la SOPFEU », assure le lieutenant-colonel, Richard Bernatchez. « Les gars sont contents d’être là malgré le contexte. C’est rafraichissant d’aider notre monde, la communauté. Je me suis enrôlé pour servir mon pays. »

Parmi les militaires présents, Tristan Gagnon trouve cette expérience encore plus importante. Il a de la famille à Sept-Îles. « C’est réel, on aide des gens. C’est ma première fois dans ce genre de conditions. On sera qualifié pour aider », a-t-il lundi lors de sa formation.

Autant le lieutenant-colonel Bernatchez que le sergent major Noiseux, ils se sont avancés en disant que cette formation devrait être obligatoire en raison des nombreux changements climatiques et des feux de forêt encore plus fréquents. En l’espace d’une semaine, le Québec est passé de près de 10 à 150.