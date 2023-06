IOC en voie d’arrêter plusieurs opérations et priorisera la protection des infrastructures

La compagnie minière IOC qui avait arrêté les opérations ferroviaires vendredi prévoit arrêter plusieurs de ses opérations. Les énergies iront sur la maintenance des actifs et à la protection du chemin de fer et des camps. Quelques infrastructures ont subi des dommages et la brigade d’IOC surveille de près des infrastructures.

Le chemin de fer de la compagnie minière IOC est à l’arrêt depuis vendredi. Le porte-parole de Rio Tinto, Simon Letendre annonce qu’en raison des risques dus au feu et à la fumée, ainsi que des dommages subis aux infrastructures de télécommunication et de la ligne électrique le long de la voie ferrée, les activités du chemin de fer demeureront suspendus au moins jusqu’à vendredi.

« Rio Tinto est également en voie d’arrêter de manière sécuritaire les opérations à la mine, au concentrateur et à l’usine de boulettage de Labrador City jusqu’à la reprise des activités du chemin de fer », rapporte Simon Letendre.

« Nous concentrerons nos énergies sur la maintenance de nos actifs et la protection du chemin de fer et de nos camps », ajoute-t-il.

Un système d’arrosage temporaire a été installé par mesure préventive près d’une tour située au mile 12 et la brigade effectue une surveillance accrue d’un pont.

Les tâches à hauts risques demeurent suspendues dans le secteur de Sept-Îles.

En bref

— Un seul camp a été évacué de manière préventive en raison de la fumée.

— Une tour de télécommunication, la ligne de fibre optique et la ligne électrique longeant la voie ferrée ont été endommagées.

— Des poteaux sont tombés en bordure et en travers de la voie.

— Au moment d’écrire ces lignes, les principales infrastructures du chemin de fer, dont les ponts, ne semblent pas avoir été touchées.