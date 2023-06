Feux de forêt : pas de nouvelles évacuations prévues samedi à Sept-Îles

« Les nouvelles sur le feu ce matin sont rassurantes », a indiqué le maire de Sept-Îles. « Le niveau de pré-alerte dans Sainte-Famille demeure », a-t-il confirmé en point de presse samedi matin, en raison du statu quo au niveau des feux.

Pour l’heure, aucune nouvelle évacuation n’est envisagée pour samedi.

Pour ce qui est de Moisie, Les Plages le Lac Daigle et Mani-utenam, « l’évacuation s’est bien passée », a dit Steeve Beaupré.

Au total, 18 personnes ont été hébergées au CELA la nuit dernière, sur une capacité de près 500 personnes.

La possibilité pour les évacués de retourner dans leur résidence n’est pas encore envisagée.

Une centaine de membres des forces armées canadiennes sont attendus à Sept-Îles samedi, a confirmé la députée Kateri Champagne Journdain. Ce nombre grimpera à 200 dimanche.

Du côté de Mani-utenam, 1 500 personnes ont été évacuées, a indiqué Jean-Claude Pinette, porte-parole d’ITUM. Là-dessus, 250 se sont enregistrés à Pessamit.

« En période de crise, on se serre les coudes », a-t-il mentionné.

Pour Uashat, aucune évacuation n’est prévue pour l’instant, mais le conseil de bande demande aux résidents « d’être prêts ».

« On sait qu’il y a des gens inquiets des mal intentionnés, donc on surveille le territoire », a pour sa part assuré le sergent Marc Tessier, de la Sûreté du Québec.

Les transferts se poursuivent à l’hôpital

Au CISSS de la Côte-Nord, on poursuit les évacuations. Vendredi, 47 personnes ont été envoyées vers Montréal. Une vingtaine quitteront aujourd’hui vers Québec, le Saguenay et Baie-Comeau.

« Somme toute, ça a bien été. Les usagers ont été pris en charge. Il y avait des équipes psychosociales avec eux pour aider. C’est beaucoup de partir vers Montréal en avion », a dit Manon Asselin, présidente-directrice générale du CISSS Côte-Nord.

Le maire rassuré

« De voir tous ces gens se mobiliser pour venir prêter main-forte aux équipes en place, c’est très rassurant et positif. Je suis extrêmement rassuré. Il n’y a rien de gagné, parce que les feux sont toujours hors contrôle, mais la situation évolue très bien et positivement. A plus long terme, on espère toujours que Dame nature sera favorable. On espère de grosses précipitations », a lancé le maire de Sept-Îles.

« Les vents ont été favorables et pour les deux prochains jours, semblent vouloir l’être. Tout peut changer rapidement, mais ce que j’ai entendu des intervenants, c’est positif et ça va dans le bon sens », a dit Steeve Beaupré.

« Soyez patients. »