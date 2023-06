Feux de forêt : la nuit fraîche a joué en notre faveur

L’heure est au bilan en ce samedi matin. La SOPFEU se réjouit de la nuit fraîche qui a joué en notre faveur et les équipes seront très présentes sur le terrain, tout au long de la journée. Un troisième feu s’est déclaré vendredi, mais a rapidement été contenu.

Vendredi, un troisième feu s’est déclaré dans le secteur du lac Walker. Toutefois, la SOPFEU est rapidement intervenue pour éviter la propagation, ce qui permet aux équipes de concentrer leur travail sur les incendies qui ont cours actuellement à Sept-Îles.

« On a eu une belle nuit. La nuit fraîche a permis que les incendies ne prennent pas de vigueur », se réjouit Isabelle Gariépy, porte-parole de la SOPFEU.

Il n’y a donc pas eu d’avancée pour le feu cette nuit. Toutefois, le risque que les deux feux se rejoignent n’est pas exclu encore.

« On continue de travailler. Même si les feux pouvaient se rejoindre, on est en train de travailler actuellement pour s’assurer que ça n’avance pas plus loin, par rapport à la ville de Sept-Îles », explique la porte-parole.

Sur le terrain

La SOPFEU sera présente partout sur le terrain. L’arrosage par avion-citerne et par hélicoptère se poursuivra.

« Nos équipes sont en train de placer des secteurs de travail terrestres autour du feu », a expliqué Isabelle Gariépy, tôt samedi matin.

Installation de pad d’hélicoptères et préparation des secteurs pour s’assurer de déplacer les équipes au cours de la journée font partie des plans.

Prévisions

Au moment d’écrire ces lignes, la SOPFEU effectuait toujours des vigies pour voir les prévisions.

La présence de fumée pourrait varier au cours de la journée, en raison des vents changeants tout au long de la journée.

« Des moments, on pourrait sentir plus de fumée comme ce matin et d’autres moments où on ne la sentira pas. Cela dépendra de la direction des vents », conclut la porte-parole.

De son côté, la Ville de Sept-Îles attendait toujours des nouvelles fraîches du terrain à 8h, samedi.

« Ce que j’en comprends, c’est que ça a moins bougé cette nuit, mais nous en saurons plus un peu plus tard ce matin, ils sont sur le terrain en train d’analyser tout ça », a indiqué le coordonnateur des mesures d’urgence, Denis Clements.

Les différents intervenants se réuniront en cellule de crise vers 9h. Un point de presse de la municipalité suivra à 10h.

-Avec la collaboration d’Emy-Jane Déry