Secteurs évacués de Sept-Îles : la SQ ne rapporte aucun vol

La Sûreté du Québec a tenu à donner l’heure juste en fin de soirée vendredi quant aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux à l’effet de vols dans les périmètres évacués à Sept-Îles.

« Actuellement, la Sûreté du Québec ne rapporte aucun incident dans le secteur », indique l’agent d’information, le sergent Jean-Raphaël Drolet.

Les autorités veulent rassurer les citoyens évacués dans les dernières heures pour les secteurs est de Sept-Îles.

M. Drolet soutient que des informations erronées circulent actuellement dans les médias sociaux « à l’effet que des vols se produiraient dans ce périmètre. Cela provoque des inquiétudes au sein de la population. »

Le sergent indique que la sécurisation du périmètre des résidences évacuées est une priorité de la Sûreté du Québec.

« Elle est assurée par de nombreux patrouilleurs tant de jour, de soir ou de nuit. Des équipes provenant notamment de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Sait-Jean sont venues en renfort pour effectuer de la surveillance et une présence rassurante afin de prévenir les vols et le vandalisme. »

Il conclut en disant que les patrouilleurs ont aussi le mandat de faire respecter le périmètre de sécurité érigé. « Nous demandons aux citoyens de respecter les consignes des autorités, l’ordre d’évacuation et d’éviter de se trouver dans le secteur évacué. »