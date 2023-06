État d’urgence : le CISSS Côte-Nord a déjà procédé à des transferts

Des transferts de patients de l’hôpital de Sept-Îles sont déjà amorcés vers d’autres établissements, que ce soit sur la Côte-Nord ou ailleurs en province. Ces mesures sont mis en place avec l’état d’urgence lié aux feux de forêt.

La PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin, a dressé le portrait de la situation pour l’hôpital de Sept-Îles.

Une dizaine de patients nécessitant des soins aigus ont été transférés par voie aérienne vers le CHUQ (Québec).

D’autres transferts sont à venir vers d’autres établissements, notamment ailleurs sur la Côte-Nord.

Si un transfert devait être effectué, les proches seront informés, a précisé Mme Asselin. De plus, il sera possible si les circonstances le permettent, qu’un usager de l’hôpital soit hébergé dans sa famille.

Pour l’instant, la fumée présente dans la région n’a pas eu d’impact à l’urgence.

En raison des évacuations à Sept-Îles et du manque de personnel qui découle de cet événement, le CISSS a pris la décision de suspendre toutes les décisions non urgentes. Il s’agit des cliniques externes, l’endoscopie et l’imagerie médicale.

« Ils devenaient difficiles de maintenir ces activités étant donné que certains employés habitent dans les zones évacuées et le besoin de préparation pour les évacuations », déclare Mme Asselin.

Cette dernière a aussi tenu à indiquer que le CISSS de la Côte-Nord était en contact étroit avec les autorités gouvernementales et que la situation face aux feux de forêt était évaluée d’heure en heure.