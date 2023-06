Plan d’évacuation : il n’y a pas de « moyens magiques », dit la Ville de Sept-Îles

Il faut rester calme, mais être prêt. C’était le mot d’ordre de la municipalité lors de sa dernière mise au point vendredi, en fin de journée. Le plan de match si on devait en venir à évacuer Sept-Îles au complet : compter sur la collaboration des gens.

Les deux feux au nord de Sept-Îles sont toujours hors contrôle. La SOPFEU se prépare pour recevoir du renfort, mais refuse de se prononcer sur ses projections, à savoir comment les feux pourraient tourner « car ça évolue trop rapidement ».

La météo et le travail réalisé sur le terrain par les pompiers « feront la différence », a assuré Isabelle Gariépy, porte-parole de la SOPFEU.

On ne prévoit pas d’autre évacuation vendredi, mais selon l’évolution des feux durant la nuit, le prochain secteur visé serait Sainte-Famille, au nord de la rue Comeau, entre Montagnais et Holliday. On parle de 3 000 personnes supplémentaires. Jusqu’ici, près de 6 000 personnes à Sept-Îles et Mani-utenam ont été évacués.

« Il n’y a pas lieu de paniquer. La situation est loin d’être sous contrôle total, mais il y a des équipes d’intervention bien en selle », a dit le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

« On a un peu de temps en avant de nous pour l’instant, donc on demande aux gens de se préparer », a renchéri Denis Clements, coordonnateur aux mesures d’urgence à la Ville de Sept-Îles. « On a pas besoin d’évacuer rapidement, c’est une bonne nouvelle, mais il faut que les gens soient prêts à toute éventualité. »

Il n’y a pas de plan particulier de planifié en cas où la ville au complet devait être évacuée par l’unique route.

« Du côté d’Havre-Saint-Pierre on ne peut pas passer, au nord on ne peut pas monter, il reste le côté ouest et la mer », a résumé Denis Clements. « Faire un plan avec une route, ce n’est pas très compliqué, en même temps, ça demande une grosse grosse mobilisation. »

On peut penser que des milliers de personnes qui voudraient quitter Sept-Îles en même temps entraîneraient certains enjeux de circulation.

« C’est clair qu’il n’y a pas de moyens magiques. On demande la collaboration des gens, d’agir de façon honnête et correcte, parce qu’il n’y en a pas de moyens », a dit M. Clements.

« C’est là que l’armée va venir en soutien », a précisé la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain. « Les modalités de cette aide sont en train de se placer. La manière dont se fait l’évacuation par secteur va permettre aussi de faire en sorte qu’on puisse procéder par la route 138 à une circulation qui est tout de même fluide », a-t-elle dit.

En ce sens, les travaux routiers sur la 138 et la route 172 ont été levés afin de faciliter le trafic.