Feux de forêt à Sept-Îles : la SOPFEU aura l’aide de l’armée

La Ville de Sept-Îles dresse un bilan positif en ce samedi soir pour l’état de situation en lien avec les feux au nord de Sept-Îles. Les effectifs de la SOPFEU pourront d’ailleurs compter sur du renfort, soit l’armée.

« Le feu s’est comporté selon le scénario prévu aujourd’hui, avec des percées vers le nord, ce qui est plutôt positif pour les secteurs habités », rapporte la conseillère aux communications de la Ville, Amélie Robillard.

Les Forces Armées Canadiennes, arrivées à Sept-Îles aujourd’hui avec un premier groupe, donneront un coup de main à la SOPFEU. Les militaires seront formés expressément pour supporter les équipes terrestres de pompiers forestiers.

Les effectifs de la SOPFEU continuent d’être à pied d’œuvre autant par la voie des airs avec ses avions citernes et hélicoptères qu’au sol avec ses équipes terrestres pour limiter a propagation de l’incendie.

Pour sa part, la Sûreté du Québec est plus que présente sur le territoire avec 123 membres mobilisés sur des quarts de jour et de nuit pour effectuer de la surveillance et une présence rassurante, afin de prévenir les vols et le vandalisme.

« Les patrouilleurs ont aussi le mandat de faire respecter le périmètre de sécurité érigé. »

De son côté, une dizaine d’intervenants en santé publique du CISSS Côte-Nord feront du porte-à-porte dans certains secteurs ciblés pour détecter la détresse chez des personnes plus vulnérables et les diriger, au besoin, vers les services appropriés.

Au centre d’hébergement d’urgence érigé au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, dix-huit personnes sont toujours hébergées. L’équipe psychosociale du CISSS Côte-Nord est sur place pour leur offrir du soutien.

La Ville de Sept-Îles tiendra un point de presse dimanche matin (4 juin) à 10h30.

ITUM

Le chef de Uashat mak Mani-Utenam, Mike Pelash Mckenzie a tenu un point de presse samedi en début de soirée afin de faire un bilan de la situation.

Il a annoncé que les bureaux d’Itum et les écoles de la communauté seront fermés lundi.

« Nous réviserons la situation demain en fonction de l’évolution de la situation et de la météo pour les prochaines journées », dit le chef.

« Toutefois, les employés des services essentiels devront être disponibles ainsi que ceux qui pourraient être appelés. Nous vous invitons à vous référer à vos directions pour plus de détails », ajoute-t-il.

Même si la situation se déroule bien actuellement, il invite la communauté à se préparer à toute éventualité.

Évacués

Les résidents de Mani-Utenam doivent obligatoirement s’inscrire pour confirmer leur évacuation à la Croix-Rouge.

Près de 250 personnes sont hébergées à Pessamit.

Il souligne la collaboration exemplaire des gens évacués.

« En seulement une journée, nous avons recueilli l’inscription de 1300 personnes évacuées »

Il rapporte que la moitié des évacués sont chez des parents et amis, 15 % à l’hôtel et seulement 2 % au centre d’hébergement.

SPUM

Raynald Malec, chef de police de la SPUM, tient à rappeler aux citoyens de ne pas utiliser le 911 ou le 927-2708. Cela engorge les lignes d’urgence. Pour obtenir des informations sur la situation, il demande de faire appel au 418-962-0327.

Pour ceux qui ressentent de l’anxiété ou du stress face aux événements, une ligne d’écoute est disponible 24 heures sur 24 au 418-444-4968.

Il rassure la population en mentionnant que de la surveillance accrue est présente sur tout le territoire.

– Avec la collaboration de Marie-Eve Poulin