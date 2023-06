Feux de forêt : les Septiliens sont sereins face à la situation

Deux feux de forêts à une dizaine de kilomètres. Plus de 5 000 résidents évacués et 3 000 sous pré alerte d’évacuation. Malgré tout, les Septiliens restent calmes et confiants face à la situation.

De nombreux résidents profitent de ce samedi après-midi pour aller se promener au parc du Vieux-Quai. Assis sur un banc, on retrouve Sylvain Gallant qui profite de la vue dégagée sur la baie de Sept-Îles.

D’entrée de jeu, il déclare que la situation ne l’inquiète pas.

« Moi j’attends que ça passe, ils[ les pompiers] font tout ce qu’ils peuvent pour régler le problème », indique M. Gallant.

Le constat est similaire pour Pierre Cody, qui se dit un peu moins inquiet depuis aujourd’hui.

« La situation semble plus favorable aujourd’hui avec les vents notamment. On espère avoir de la pluie d’ici quelques jours, ça va faire du bien », estime-t-il.

Il ajoute qu’il se dit toutefois chanceux dans les circonstances. Il y a moins d’un an, il a décidé de vendre sa maison dans le secteur de Moisie pour venir s’installer au centre-ville. Il a ainsi évité les inconvénients de l’évacuation.

Toujours, au parc du Vieux-Quai, se trouve Karine Thériault, qui surveille ses enfants jouant dans les modules de jeux. Elle fait partie des Septiliens qui ont accueilli des évacués. Dans son cas, on parle de ses beaux-parents.

Cette dernière affirme être prête à toute éventualité.

« On a déjà nos bagages de prêts. On va continuer de suivre la situation pour voir comment ça va évoluer, mais on a déjà des gens qui sont prêts à nous accueillir à l’extérieur de la ville s’il se passe quelque chose. »

Sur le belvédère de la marina, Daniel Léon, admire-lui aussi la vue sur la baie. Ce résident du parc Ferland est venu profiter de l’après-midi dans le secteur du Vieux-Quai.

Il est calme face à la situation des feux de forêt en raison des nombreux effectifs déployés sur le terrain.

« On voit beaucoup de policiers et de pompiers de l’extérieur qui arrivent à Sept-Îles. C’est encourageant à voir et il y a l’armée qui s’en vient ! », souligne M. Léon

Il met aussi de l’avant la solidarité dont les Septiliens font preuve actuellement.

« Ce qui est plaisant avec Sept-Îles, ce sont les gens qui s’entraident. Ça été le cas lors de la tempête du 23 décembre et c’est encore le cas avec les feux de forêt », conclut Daniel Léon.