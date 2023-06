En attente de résultats pour la qualité de l’air à Sept-Îles

Une station d’échantillonnage de la qualité de l’air est en place depuis hier, sur le terrain de l’hôtel de ville de Sept-Îles.

« Il n’y a aucun risque actuellement, mais cependant, nous sommes toujours en attente d’avoir des résultats quant à l’indice de la qualité de l’air », a indiqué le maire de Sept-Îles, samedi midi. « S’il y a une mauvaise qualité de l’air, nous en serons informés. »

La SOPFEU prévoit que des bouchons de fumée pourraient être visibles samedi.

« La fumée pourrait être plus visible qu’hier. C’est important de ne pas tirer ses propres conclusions et de suivre les mesures données par les intervenants et de demeurer calme » , a indiqué la députée Kateri Champagne Jourdain. « Nous avons une route à deux voies, c’est important que tous les déplacements se fassent dans le calme. »

L’armée ira aussi en Minganie

Une partie des 200 membres de l’armée canadienne qui débarqueront samedi iront vers la Minganie, en support logistique en lien avec la fermeture du pont Touzel.

L’armée pourrait transporter de la marchandise, faire de l’approvisionnement de denrée ou même combattre le feu. Ils auront d’ailleurs des formations à cet effet.

« Tout ça se précisera selon les besoins émis par la Ville de Sept-Îles », a indiqué la députée.

Les élus ont remercié les pompiers venus en renfort.

« Si une résidence de personnes âgées devait être évacuée, la présence des forces armées pourrait aider des personnes à mobilité réduite ou autre par exemple », a renchéri Steeve Beaupré.

Par ailleurs, les maires de Sept-Rivières et a députée sont allés à la rencontre des pompiers arrivés en renforts. Ils s’occuperont notamment d’identifier les bâtiments qui pourraient potentiellement être problématiques en raison de la présence de propane, par exemple.

Des pompiers supplémentaires sont arrivés vendredi, tard en soirée.

« Il y a un mouvement de panique citoyen qui se fait, c’est naturel, mais voir les pompiers, ça rassure », leur a dit le maire Beaupré, en les remerciant de leur présence. « Ça montre à la population que nous sommes en contrôle de la situation. »

« Ce sont des heures en famille qui écopent, mais votre présence ici est extrêmement rassurante », a ajouté la députée.