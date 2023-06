Les résidents des Plages, Moisie et du Lac Daigle doivent évacuer vendredi

Les résidents des secteurs des Plages et de Moisie doivent évacuer leur résidence d’ici 16h, vendredi. Le Lac Daigle est en évacuation depuis le matin.

Les deux feux de forêt qui brûlent au nord de Sept-Îles ont amené le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a déclaré l’état d’urgence à compter de 8h30, vendredi matin.

« Il pourrait éventuellement y avoir une jonction entre les deux feux présentement en activité », a expliqué le maire de Sept-Îles, pour justifier l’état d’urgence.

« Le feu a pris une ampleur que nous n’attendions pas hier, c’est ce qui justifie le tout. Notre attention était plus portée au lac des Rapides, mais il y a eu une tournure cette nuit. Le feu se dirige vers le secteur du lac Daigle et de Moisie Les Plages », a-t-il poursuivi.

« On demande aux gens de rester calme et de quitter leur résidence le plus rapidement possible », a mentionné Amélie Robillard, aux communications de la Ville de Sept-Îles.

Un centre d’urgence sera ouvert du côté du CELA de Port-Cartier.

Une ligne d’information est disponible au 418-964-3371.