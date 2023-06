Feux de forêt : du renfort pour vendredi

La Ville de Sept-Îles et la MRC de Sept-Rivières continuent de suivre de près l’évolution de l’incendie de forêt qui s’est déclaré il y a un peu plus de 24 heures à une dizaine de kilomètres au nord de Sept-Îles. La SOPFEU misera sur du renfort dès vendredi.

Répertorié comme le feu #215 par la SOPFEU, tel que mentionné sur l’heure du souper, il a moins progressé que ce qui était appréhendé, mais il est toujours hors-contrôle.

Les équipes de la SOPFEU étaient à l’œuvre et continueront de l’être avec quatre avions citernes en plus de faire l’arrosage avec hélicoptère. Ses effectifs de feu majeur ont été appelé en renfort et seront à pied d’œuvre dès vendredi. Une vingtaine de pompiers forestiers font aussi partie des opérations.

Même s’il n’est pas encore question d’évacuation, la Ville de Sept-Îles a ouvert un centre de coordination des mesures d’urgence et mis en place une cellule de crise. Elle est en communication régulière avec les organisations régionale et municipale de sécurité civile.

« L’organisation municipale de sécurité civile a travaillé à l’élaboration d’un plan d’évacuation pour les secteurs plus à risques, soit le secteur du Lac Daigle, sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières, et celui du parc Ferland », indique la conseillère aux communications de la municipalité, Amélie Robillard.

Des informations pour se préparer à une possible évacuation sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles (septiles.ca).

Qualité de l’air

L’avis concernant la qualité de l’air émis par la Direction de la santé publique Côte-Nord est toujours en vigueur.

Bien que l’indice soit demeuré modéré jusqu’à maintenant, les vents devraient changer de direction en cours de soirée et de nuit et rabattre le panache de fumée vers les secteurs habités.

La Santé publique recommande aux personnes vulnérables de :

• Demeurer à l’intérieur de leur résidence;

• Fermer les fenêtres;

• Limiter les échanges d’air avec l’extérieur (par exemple, arrêter l’échangeur d’air);

• Évitant de faire toute activité physique intense à l’extérieur.