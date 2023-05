La SOPFEU occupée dans la région de Sept-Îles

Les équipes nord-côtières de la Société de protection des forêts contre le feu sont actives depuis quelques jours, particulièrement dans le secteur de Sept-Îles.

Le dimanche 28 mai, elles ont eu à combattre un petit feu de forêt dans le secteur du lac des Rapides en plus d’un près de la route 138, non loin du Végétarien et de la rue Longue-Épée.

Pour ce dernier, il est maîtrisé, mais toujours considéré comme actif. Près de 400 clients dans le secteur de Clarke City ont été privés de courant dimanche soir. La radio CKAU a pris la décision de reporter son Bingo qui était en cours.

La SOPFEU en compte un autre au nord-est, « plus loin de Sept-Îles », indique Isabelle Gariépy. « La fumée peut être aperçue puisque c’est sur une plus grande étendue. Il est toujours en observation. »

Avec le beau temps à venir et le mercure qui va aller en se réchauffant, Mme Gariépy invite les gens à la prudence.

D’ailleurs, la SOPFEU a défini l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité le 28 mai à 19 h pour quasi la totalité de la province.