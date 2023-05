Offensive d’ITUM pour sauver le saumon de la Moisie

Le conseil innu de Uashat mak Mani-utenam a adopté un nouveau code de pêche qui entrera en vigueur dès le début de la saison, qui commencera dans les prochains jours. ITUM interdit également la pêche communautaire pour les trois prochaines années.

Le nouveau code de la pêche et l’interdiction de pratiquer la pêche communautaire seront applicables sur la rivière Moisie et ses affluents, et s’inscrivent dans un effort de préservation du saumon se trouvant dans le cours d’eau.

« Pour nous, la [rivière] Mishta-Shipu (Moisie) n’est pas seulement une rivière. C’est un patrimoine vers lequel nous nous tournons pour honorer nos ancêtres, nous rassembler en famille, nous nourrir et transmettre notre culture à nos générations futures », indique le chef de la communauté, Mike McKenzie, par communiqué.

La pêche communautaire est une pêche qui recourt à l’utilisation du filet et qui est exclusivement gérée par ITUM dans la zone Shipit, à proximité de l’embouchure de la rivière Mishta-Shipu.

Cette nouvelle règlementation découle de consultations effectuées entre 2020 et 2022 lors desquelles des membres de la communauté ont noté le déclin de la population du saumon dans la rivière.

« Ce code ne constitue pas une solution globale au déclin du saumon et aux impacts du changement climatique sur la rivière, mais il est un outil important qui aidera notre communauté à revenir à ses racines et à mettre en œuvre nos responsabilités d’intendance afin de garantir que les prochaines générations puissent bénéficier de la rivière », ajoute chef McKenzie.