100 000$ en jeu à la Journée de golf de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles

Ce n’est pas comme les faramineuses bourses lors des tournois de la PGA/LPGA ou du circuit LIV, mais le Tournoi de golf de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles pourrait être payant pour ses participants.

Pas moins de 100 000$ en prix seront en jeu lors de la 32e édition du 5 juillet prochain au Club de golf Sainte-Marguerite. Aux dires de Guy Couture, directeur administratif et développement de la FRHSI, c’est certes le tournoi social le plus payant au Québec.

On parle de 35 000$ chez Groupe Olivier Sept-Îles, 20 000$ en argent offert par la Caisse populaire Desjardins, 20 000$ en crédit magasin chez Lauremat, 10 000$ d’épicerie au IGA Marché Labrie et Landry, 5 000$ en crédit au Edgard Café Bar, 5 000$ en crédit à la Microbrasserie La Compagnie et un voyage de Vacances Inter (paire de billets aller-retour et hébergement de 7 jours à destination d’Hawaï).

Toutefois, pour espérer mettre la main sur un de ces prix il vous faudra de la chance. Ça prend un trou d’un coup, ce qui n’est jamais arrivé lors de l’événement. Ceux et celles qui s’approcheront de l’exploit pour les Par 3 auront un prix de consolation.

Depuis les 31 premières éditions de la Journée de golf, la Fondation a récolté plus d’un million de dollars.

Les intéressés peuvent se procurer le formulaire d’inscription en communiquant avec la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles au 418 962-9761, poste 452407.