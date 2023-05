Défi accompli pour les coureurs de Jean-du-Nord/Manikoutai

C’est mission accomplie et une belle réussite pour la trentaine d’étudiants des écoles Jean-du-Nord et Manikoutai de Sept-Îles qui ont couru, à relais, Québec/Varennes pour la Course du Grand défi Pierre Lavoie.

L’enseignant-accompagnateur Simon Leduc a vanté l’énergie du groupe, le travail du comité organisateur et tout le soutien reçu. « Tout était A1 », a-t-il dit, à l’exception de l’aventure pour l’autobus vendredi.

La délégation a dû trouver une autre alternative pour le raccompagnement. Après des heures de démarches, c’est Autocar Excellence qui est venue à la rescousse, résultat du travail notamment de Frédéric Gagnon (Remorquage FG) avec ses contacts auprès de Remorquage provincial de Rimouski.

Les étudiants-athlètes de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de la Course étaient prêts pour le défi. Ils se sont entraînés à raison de trois fois semaine, au lieu de deux comme par le passé.

« Les élèves ont relevé le défi haut la main », a souligné M. Leduc. Même que plusieurs auraient voulu courir davantage de kilomètres lors des relais. « On voulait qu’ils gardent leur énergie pour la fin. »

L’enseignant a aussi parlé de fierté et d’adversité. Même après une très courte nuit de sommeil lors de la pause à Trois-Rivières, les jeunes n’ont pas été durs à tirer du « lit » à 2h du matin. « Ils ont répondu présents quand venait leur tour. »

Par ailleurs, l’édition 2023 avait un cachet particulier pour quatre des six enseignants-accompagnateurs. Simon Leduc, Éric Lachance, Caroline Gallant et Caroline Côté comptaient au moins un enfant dans le groupe de coureurs.

« C’était spécial. Ils vont s’en rappeler jusqu’au jour de leurs noces », a mentionné M. Leduc.

Quant à Marie-Pier Primard et Elliot Cormier ils ont vécu l’autre côté de l’événement après y avoir pris part au moins une fois, sinon plus, comme coureurs.

Est-ce que Jean-du-Nord/Manikoutai revivra la Course du Grand défi Pierre Lavoie l’an prochain? « C’est une belle question, mais je n’ai pas la réponse. C’est beaucoup de stress (et de gestion) pour peu de temps », a-t-il soulevé comme point de vue personnel. Il ne ferme pas la porte, mais il a d’autres options en tête, notamment une course à relais entre Sept-Îles et Port-Cartier avec les étudiants du Cégep.