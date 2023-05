Les entrepreneurs locaux peinent à fournir

La tempête du 23 décembre a causé bien des dégâts lors de son passage. Toitures et bardeaux ont été arrachés, des revêtements extérieurs endommagés et de nombreux débris se sont déposés partout dans la ville. Les couvreurs et entrepreneurs auront bien du pain sur la planche cet été.

Rares sont ceux qui n’ont rien à réparer ou nettoyer sur leur propriété, à la suite de la tempête survenue dans le temps des Fêtes. À la rencontre citoyenne de Moisie-Les Plages, tenue dans les dernières semaines, il a même été question d’un citoyen qui est toujours à la recherche de son cabanon emporté par la puissance des vents.

Forte demande

Dominick Gagnon, propriétaire de l’entreprise Toitures DG signature, affirme que la demande de réparations est très forte.

« Malheureusement, à Sept-Îles, on ne fournit pas en employés, donc les entreprises de l’extérieur prennent nos jobs », dit-il.

D’ailleurs, plusieurs entreprises ont été contactées afin de discuter de l’ampleur de la situation, mais tous étaient occupés sur les chantiers et n’étaient pas en mesure d’accorder une entrevue au Journal.

Axe toitures, une entreprise de Blainville, affirme qu’ils n’ont que deux contrats à Sept-Îles, en raison d’une demande provenant d’un assureur qui n’arrivait pas à trouver d’entreprise locale disponible. Une équipe a été envoyée pour effectuer les travaux, mais « ne sont pas ici pour l’été », nous dit-on.

L’entreprise, qui a constaté l’ampleur des dégâts lors de son séjour dans la région, aimerait donner un coup de main, mais affirme en même temps ne pas vouloir « enlever du travail à personne », comme il ne s’agit pas de son territoire.

Le directeur de la quincaillerie Lauremat à Sept-Îles, Dominic Larouche, affirme recevoir une demande plus élevée que la normale, en raison des dommages causés par la tempête. Les principaux matériaux touchés sont le bardeau, le vinyle ainsi que les soffites et fascias.

« Nous n’avons pas de chiffres exacts, mais nous n’avons qu’à nous promener en ville pour constater que le pourcentage de maisons ayant besoin de réparations partielles ou complètes est plus élevé qu’à la normale », dit M. Larouche.

« Nous faisons tout en notre pouvoir, afin d’avoir les inventaires suffisants disponibles pour que notre clientèle puisse effectuer leurs travaux sans attente », dit-il.

Travailler sécuritairement

La CNESST rappelle qu’il est important de prendre les mesures nécessaires pour éviter les chutes. Tant l’employeur que les travailleurs ont un rôle à jouer pour leur sécurité. Sur un toit plat, un garde-corps doit être installé pour empêcher la chute. Pour les toitures en pente, les travailleurs doivent utiliser un harnais relié à un point d’ancrage.

En cas de manquement à cette règle, la CNESST arrêtera les travaux et les fautifs seront passibles de poursuites pénales. Même si la CNESST agit pour les travailleurs, ces consignes de sécurités devraient être prises en considération par les particuliers qui effectueront des travaux en hauteur cet été.

Cendrix Bouchard, conseiller en communications pour Hydro-Québec, suggère de commencer par un repérage des dangers, avant de débuter les travaux.

La règle la plus importante est de demeurer en tout temps à une distance de trois mètres des fils. Cette distance s’applique tant pour les gens qui travaillent que les objets qui pourraient entrer en contact avec un fil (échelle, outils, matériaux, etc.).

En cas de doute, contactez Hyrdo-Québec avant d’entreprendre vos travaux.

La Ville

Les employés de la Ville de Sept-Îles ont finalement complété les travaux pour remplacer, ou réinstaller les 150 panneaux de signalisation qui ont été arrachés, ou pliés par la force du vent. Seuls quelques panneaux informatifs comme ceux de noms de rues restaient à replacer au cours de la semaine.

L’équipe des parcs et espaces verts a effectué la majorité du nettoyage sur les terrains publics, mais l’opération se finalisera au cours des prochains jours. L’équipe s’est aussi assuré de la sécurité au niveau des arbres cassés ou fragilisés.

L’aréna Guy Carbonneau a vu une partie de sa toiture de tôle soufflée par le vent. La Ville compte réparer les dommages de manière temporaire, en raison des travaux prévus.

« Le projet de réfection de la toiture est inclus dans le projet de nouvel aréna. C’est pour cette raison qu’on ne refera pas la toiture au complet. On va s’assurer que c’est étanche le temps que l’autre projet se mette en branle », explique Amélie Robillard, responsable des communications à la Ville de Sept-Îles.

Élyme des sables

Sept bénévoles de la Société d’horticulture de Sept-Îles se sont rassemblés le 25 avril, sur le terrain de la maison de soins palliatifs. Ils ont procédé au ramassage des bardeaux, en plus de faire le nettoyage printanier du jardin.

Les réparations de la toiture gravement endommagée sont estimées à 63 000 $.