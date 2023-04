Le Centre d’action bénévole de Sept-Îles voit grand

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Sept-Îles ne manquera plus d’espace d’ici l’automne. Le Virage déménage, et ce, pour deux raisons : agrandir sa cuisine et pouvoir dispenser un centre de jour pour une clientèle de personnes âgées. L’organisme met ainsi la pédale sur l’accélérateur à l’amorce de ses cinq ans.

« On est bien ancré et là on veut développer. Le nouveau local, c’est la base de la fondation. Maintenant, les projets, amenez-les », lance la directrice générale du CAB de Sept-Îles, Karoline Gilbert.

Avec le nouveau local en cours d’aménagement dans un bâtiment derrière Franklin Empire, près de l’avenue Québec, l’organisme aura deux fois plus d’espace pour la cuisine, servant notamment pour la popote roulante, et deux fois plus de bureaux, en plus d’une salle de conférence.

L’aménagement de l’espace cuisine permettra d’accueillir des personnes en fauteuil roulant, avec des tables adaptées pour elles. Des organismes pourront également y venir pour leurs besoins, entre autres Alpha Lira pour faire découvrir la nourriture des nouveaux arrivants, ou pour des cuisines collectives.

Dans le futur, l’organisme aimerait pourvoir au Club des petits déjeuners et au service repas-école.

Dans ses lieux actuels, le Centre d’action bénévole est accoté à 75-95 repas par jour. « On s’en va en augmentant. On pourra avoir plus de bénévoles », assure la DG. Quant à la salle de conférence, elle sera équipée d’un système de visio. La salle sera disponible en prêt pour des organismes.

Nouveau centre de jour

Pour le centre de jour, ce sera pour les personnes âgées qui ne sont pas en CHSLD et qui sont en perte d’autonomie.

« Ça leur permettra de briser l’isolement, de socialiser », mentionne Mme Gilbert. Les personnes pourront jouer aux cartes, regarder la télévision, ou prendre part à différentes activités. Elles pourront même manger sur place. « On a quelqu’un qui s’occupera d’animer les activités. On veut être complémentaire aux autres services qu’il y a, et non se voler la clientèle. »

Ce service était offert par l’ancien centre d’action bénévole. « C’était demandé par le CISSS et les parents. C’est une forme de répit pour les familles. »

Le CAB aimerait aussi offrir un service de menu-travaux (montage de meubles, changement d’ampoules, etc.). « De petites affaires de même, il y en a tous les jours. Ça nous prendra des employés pour ça, deux ressources humaines. »

« On veut développer des services de maintien à domicile pour les gens qui ne peuvent être en CHSLD, aussi pour des gens qui se tournent vers nous », insiste-t-elle.

Le soutien de la population demandé

Avec tous les projets qu’elle a en tête avec son équipe, la directrice du Centre d’action bénévole Le Virage a maintenant besoin du soutien du milieu septilien. Il faudra aussi des bénévoles.

« Les gens qu’on dessert ont besoin de nous. Si la population veut qu’on réponde aux besoins, la communauté doit être là pour nous », soulève Karoline Gilbert.

Les travaux lancés en décembre pour le nouveau lieu du Centre d’action bénévole sont estimés à 1,1 M$. L’organisme n’a jamais tenu d’activités de financement dans le passé. Les choses vont maintenant changer.

« Si on veut survivre et consolider nos services, ça va prendre de l’autofinancement. »

Le CAB profitera des déjeuners dominicaux des Moose et des Chevaliers de Colomb à trois ou quatre reprises par année, en lien avec ses thématiques (Semaine des popotes roulantes ou de l’action bénévole). Il y en a eu un dimanche dernier.

L’organisme penche aussi sur une campagne de dons, avec une structure annuelle pour les entreprises, en plus de la vente de produits de la compagne québécoise Ketto (à ne pas confondre avec keto) à quelques reprises durant l’année.

« On veut trouver différentes façons tangibles et que ce soit gagnant-gagnant. »

Il y aura aussi la vente des briques du cœur qui prendront place sur un mur du nouveau local du CAB. « Ça fera partie des fondations de notre nouvelle maison. Aidez-nous à construire notre base solide. »

Parmi les autres idées, il y a celle de la loto-bouffe, un créneau inutilisé. Le prix consisterait en un souper préparé au domicile par un chef.