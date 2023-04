Une Soirée de hockey payante pour l’Envol

C’est de la maison que se tenait l’édition 2023 de la Soirée de hockey au profit de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles. L’événement en formule boîte repas a été payant de 38 850$.

Pas moins de 200 boîtes avaient trouvé preneur pour la Soirée du 13 avril dernier, occasion parfaite pour regarder la dernière partie de la saison des Canadiens de Montréal.

Si la Sainte-Flanelle n’a pas eu la main heureuse, s’inclinant 5-4 contre les Bruins, certaines des personnes qui ont contribué à la cause ont eu plus de chance. Certaines des boîtes-repas préparées par les dévoués bénévoles contenaient des surprises : billets d’avion, billets de hockey, petit frigo et livre), pour le bonheur des amateurs de notre sport national.

La récolte de 2023 a fait le bonheur de la directrice générale de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles, Bernice Villeneuve. L’apport de nombreux partenaires a également assuré le succès de l’activité-bénéfice.

« La générosité des gens et des entreprises me surprend toujours et me va droit au cœur. »

Il ‘agissait d’un retour après trois ans de pause pour la Soirée de hockey. En formule pour emporter, la directrice ne savait pas quelle serait la réponse de la communauté et des amis de l’organisme.

« Force est d’admettre qu’ils ne nous avaient pas oubliés et ce montant extraordinaire sera entièrement consacré à la mission de notre organisme, car les besoins, eux, n’ont pas fait relâche durant cette période (pandémie) », a renchéri Mme Villeneuve.

Guy Couture, un des chanceux qui avaient une surprise dans sa boîte repas. Elle contenait des billets d’avion offert par Pascan, représentée par Marie-Pierre Mckenzie. Photo courtoisie