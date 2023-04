Le CSS du Fer crée un nouveau poste pour soutenir les besoins des élèves

Après Pâques, un nouveau poste verra le jour au Centre de service scolaire du Fer (CSS du Fer). Les enfants présentant des besoins particuliers lors de la rentrée scolaire 2023 seront maintenant entre bonnes mains, grâce à l’agente de transition. Elle viendra assurer une transition harmonieuse vers le préscolaire.

Dans le cadre d’un projet déposé au ministère de l’Éducation en partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux, les jeunes de 4 à 8 ans et leur famille pourront bénéficier des services d’une agente de transition.

Cette nouvelle ressource permettra de cibler les besoins particuliers de chaque élève concerné et de prévoir les adaptations et préparations nécessaires à sa rentrée scolaire.

« On sait que notre personnel et celui du réseau de la santé ont parfois besoin d’échanger des informations en lien avec la condition de l’enfant, pour mettre en place des interventions efficaces et voir le progrès de l’enfant depuis son jeune âge », explique Kathleen Boulianne, directrice des services éducatifs du CSS du Fer.

« L’agente sera un peu comme la courroie de transmission dans le partage d’informations et aussi pour le partage de responsabilités parmi tout le monde concerné dans le développement de l’enfant », ajoute-t-elle.

La CSS du Fer veut favoriser la continuité, pour avoir une expérience éducative qui sera optimale.

« C’est en contribuant à solidifier le lien école-maison-réseau de la santé qu’on va pouvoir faire ça », dit Mme Boulianne.

Le projet se déroulera sur une année, mais la directrice souhaite déposer une demande de prolongation, si les résultats sont concluants.

« En commençant maintenant avec la prochaine année scolaire, on va avoir un beau portrait de ce qu’on peut faire et voir s’il y a des bonifications à apporter. »

Le choix de l’agente a déjà été fait et le CSS procédera à l’annonce de celle-ci, au cours des prochaines semaines.

Plus concrètement

L’agente fera du repérage des besoins parmi les jeunes qui figurent sur la liste du programme Agir Tôt. Ce programme est une trajectoire de service dans le réseau de la santé, pour les parents qui suspectent des besoins particuliers chez leurs enfants.

À la suite de ce repérage, elle pourrait communiquer avec le CISSS pour voir ce qui a déjà été fait jusqu’à maintenant pour l’enfant et ce qui est à prévoir pour assurer la transition harmonieuse vers le milieu scolaire. Cette personne pourra aussi entrer en contact avec les familles pour se familiariser avec eux et interpeller les directions d’établissements et les équipes-écoles pour coordonner la première action en lien avec l’intégration de l’enfant.

Par exemple, du matériel pourrait être préparé à l’avance, le personnel et le service de garde seront préparés et formés selon les particularités de l’enfant et l’organisation spatiale de la classe pourrait être revue.

Un plus pour le CSS du Fer

« On va être en prévention plutôt qu’en intervention ou en réaction », dit Mme Boulianne.

Puisque la situation particulière de l’enfant sera connue, il sera possible d’agir en amont.

Le personnel sera plus outillé et les classes seront plus adaptées.

Le rôle d’interlocutrice entre les divers intervenants facilitera et allégera le quotidien de tous.