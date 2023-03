Les chauffeurs d’autobus scolaires de Sept-Îles veulent des chiffres et que ça bouge

Les chauffeurs d’autobus scolaires de Sept-Îles ont manifesté vendredi matin devant les bureaux administratifs du Centre de services scolaire du Fer (CSS). Les employés et le syndicat demandent des chiffres et des actions de la part du directeur du CSS, Richard Poirier.

Les chauffeurs d’Autobus du Fer et leur représentant syndical, Nelson Breton, se sont rendus au 30 Comeau, dans le but d’obtenir les chiffres du contrat entre le CSS du Fer et le transporteur.

« On nous a donné le contrat, mais ils ont biffé tous les chiffres », dit le représentant syndical.

Le 17 mars, le transporteur soulignait que les demandes syndicales vont bien au-delà des capacités financières de l’entreprise, en raison des ententes contractuelles en vigueur. Le syndicat souhaite donc connaître les chiffres.

Rappelons que mercredi, Nelson Breton, rapportait le fait que le Centre de service scolaire (CSS) refuse de transmettre la partie monétaire du contrat qui les lie au transporteur. Selon ses dires, il devrait être public.

« Dans les régions de Québec et Montréal, les transporteurs ou les Centres de service scolaire donnent les contrats au droit à l’accès à l’information du Québec », dit-il.

« Moi-même, j’ai demandé au CSS de me fournir ce contrat. Mardi, ç’a été refusé en prétextant que l’article 22, c’est un secret entre deux tierces parties », ajoute-t-il.

M. Breton a donc entamé des procédures au Gouvernement du Québec.

De plus, il souhaite que le directeur Richard Poirier sensibilise le transporteur à s’asseoir à la table de négociations.

Toutefois, M. Poirier ne s’est pas présenté au Centre administratif. Le Journal n’a pas été en mesure de lui parler, puisqu’il sera absent pour la journée.