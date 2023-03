Camions-restaurants à Sept-Îles : une consultation auprès des restaurateurs

La Ville de Sept-Îles tiendra une rencontre de consultation auprès des restaurateurs à propos d’une possible autorisation des food trucks.

Le conseil municipal a amorcé une réflexion dans les derniers mois pour voir s’il était possible d’autoriser ce type de restauration sur le territoire de Sept-Îles.

Le scénario qui est présentement sur la table est de permettre les food trucks uniquement « lors d’événements spéciaux extérieurs comme les festivals, les spectacles et les tournois sportifs, dans un premier temps. Par la suite, si l’expérience est concluante, certains sites pourraient être mis à la disposition des exploitants de manière plus permanente, le tout encadré dans un appel de propositions et assujetti à une tarification.»

Lors de la consultation, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, ainsi que les membres du comité consultatif d’urbanisme seront présents afin d’échanger sur le sujet et recueillir les commentaires et les préoccupations des participants.

La rencontre aura lieu le mardi 4 avril 2023 à 19h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville. Les restaurateurs qui le souhaitent peuvent également transmettre leurs commentaires par écrit, à l’adresse : urbanisme@septiles.ca, et ce, au plus tard le 5 avril.