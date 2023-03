Budget fédéral : la réforme de l’assurance-emploi se fait toujours attendre

Le budget fédéral 2023 est loin de plaire à Action-Chômage Côte-Nord. L’organisme constate que les personnes qui se retrouvent sans emploi sont oubliées et que le gouvernement Trudeau ne règle pas les problèmes vécus par des milliers de chômeurs partout au pays.

« Alors que le gouvernement de Justin Trudeau nous promettait un système d’assurance-emploi plus inclusif d’ici l’été 2022, force est de constater qu’en 2023, les Canadiens devront toujours attendre pour être bien protégés par un régime d’assurance-chômage digne du XXIe siècle », commente d’entrée de jeu Action-Chômage Côte-Nord, par voie de communiqué.

Les revendications des groupes de défense des sans-emplois sont claires : l’élimination du taux de chômage régional comme critère d’admissibilité à l’assurance-emploi, un taux de prestations d’au moins 70 % basé sur les 12 meilleures semaines de travail de la période de référence, le droit à un plancher minimum de 35 semaines de prestations et un régime d’assurance-chômage qui ne discrimine pas les femmes.

« Quand la ministre des Finances nous parle de bâtir un Canada où personne n’est laissé pour compte et nous promet que le gouvernement continuera d’être là pour les Canadiens qui en ont le plus besoin, se rend-elle compte que les personnes qui perdent leur emploi et qui ont besoin d’un revenu sont encore oubliées dans son budget? » questionne Benoit Lapointe, co-coordonnateur du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE).

Quant à Line Sirois, la directrice générale d’Action-Chômage Côte-Nord, elle déplore que rien de nouveau ne soit instauré pour améliorer l’accessibilité des travailleurs au régime d’assurance-chômage.

« Rien pour les travailleurs de l’industrie saisonnière à qui l’on demande depuis des années de s’endetter, de déménager ou de changer de carrière. Le budget de ce printemps ne nous procure aucun avancement pour la protection des travailleurs en cas de perte d’emploi. Pourtant, nous connaissons les solutions et nous les avons martelées, consultation après consultation », s’insurge-t-elle.

Pour les groupes de défense des sans-emplois, « se donner les moyens d’avoir un régime d’assurance-chômage accessible, juste, universel et non discriminatoire est primordial ».