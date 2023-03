Transport aérien régional : le comité permanent établit des premiers constats

Le Programme d’accès aérien aux régions (PARR) et l’atteinte de son objectif de faire voyager les Québécois à prix abordable; les différentes réalités prépandémiques et post-pandémiques; ainsi que le manque de main-d’oeuvre spécialisée dans l’industrie ont été au coeur de la première rencontre du nouveau Comité permanent sur le transport aérien régional, tenue mardi matin.

Présidé par le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental affecté au transport aérien, Yves Montigny, le rendez-vous a permis d’établir des constats et ainsi dresser la table pour la suite des travaux.

» Cette première rencontre donne le ton pour la suite : nous sommes tous en mode solution! Le transport aérien doit favoriser la connexion entre les régions, la mobilité sur tout notre territoire ainsi que le développement économique et touristique. C’est ce qui guidera nos réflexions et nos actions pour la suite », mentionne M. Montigny dans un communiqué émis en fin d’avant-midi.

Au sortir de la rencontre, il est devenu évident que la réalité post-pandémique dans l’industrie du transport aérien régional doit devenir « le nouveau paradigme sur lequel appuyer la recherche de solutions ».

Nouveaux joueurs

Bonne nouvelle pour la suite des choses, de nouveaux joueurs viennent de se joindre au comité. Il s’agit des transporteurs aériens participant au PARR, notamment Air Canada, Air Liaison, Pascan Aviation et PAL Airlines.

Leur présence est très bienvenue puisqu’elle permettra l’obtention « d’informations précieuses sur les défis vécus par les opérateurs quotidiennement. »

La première rencontre a d’ailleurs permis à deux experts du transport aérien de partager leur vision et ainsi alimenter les réflexions du groupe. Il s’agit de Jacques Roy, professeur titulaire du département de gestion des opérations et de la logistique aux HEC Montréal, et Mehran Ebrahimi, professeur titulaire au département de Management et technologie de l’ESG UQAM, et directeur de l’Observatoire international de l’Aéronautique et de l’Aviation civile.

Rappelons que le comité a comme objectifs l’élaboration d’un état de la situation post-pandémie, l’évaluation des retombées du PAAR, l’identification des interventions possibles pour améliorer la fréquence des dessertes et la réflexion à faire sur de nouvelles mesures pour améliorer la situation du transport aérien régional.

Le comité réunit :

Fédération québécoise des municipalités (FQM);

Union des municipalités du Québec (UMQ);

Réseau québécois des aéroports (RQA);

Association québécoise du transport aérien (AQTA);

Aéroports de Montréal;

Aéroport de Québec;

Aéroport Montréal – Saint-Hubert;

Air Canada;

Air Creebec;

Air Inuit;

Air Liaison;

PAL Airlines;

Pascan Aviation;

Avjet/TSAS;

Alliance de l’industrie touristique du Québec;

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).