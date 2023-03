Les Voyageurs s’inclinent en finale

Le Cégep de Sept-Îles devra attendre avant d’accrocher une nouvelle bannière dans les hauteurs de son gymnase. Ses Voyageurs en basketball masculin, jouant devant ses bruyants partisans, ont perdu en finale des séries de la Ligue collégiale Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord division 3.

Les locaux, en avant par trois points à la mi-temps, ont été renversés par les Couguars du Cégep de Chicoutimi en deuxième portion de rencontre. Les visiteurs sont repartis avec la victoire et la bannière avec une victoire de 66-49, samedi.

« Malgré une avance à la mi-temps de 28 à 25, Chicoutimi a su profiter de quelques moments de flottement en défensive pour réussir des paniers faciles. De notre côté, quelques lancers ratés en deuxième demie ont semé un doute parmi mes joueurs », a résumé l’entraîneur des Voyageurs, Denis Gagnon.

Il a parlé d’hésitation lorsque les opportunités étaient là et de peur de lancer pour éviter des erreurs.

Le psychologique s’est aussi mis de la partie, tout comme la nervosité qui a embarqué. « Par la suite, l’adversaire prend son élan et nous courrons après eux et on manque de temps », a-t-il ajouté pour décrire son point vu la deuxième demie.

Malgré le résultat décevant devant les partisans, Denis Gagnon s’est dit fier des accomplissements de son équipe pour cette saison 2022-2023, à une seule victoire des grands honneurs, après une première place pour le calendrier régulier.

Lors de sa demi-finale plus tôt dans la même journée, les Voyageurs avaient défait les Trappeurs de Baie-Comeau 82-30 tandis que les Couguars étaient venus à bout des Gaillards de Jonquière 59-56.