Une victoire pour clore la saison du Drakkar

À l’occasion de son dernier match de la saison régulière 2022-23, le Drakkar a remporté les honneurs face aux Saguenéens pour une sixième fois en dix occasions, aujourd’hui au compte de 3-1.

En cette dernière journée de saison régulière, la lutte n’était toujours pas terminée dans la conférence est de la LHJMQ. En effet, l’équipe qui parviendra à terminer au 6e rang s’assurerait d’éviter les Mooseheads d’Halifax au premier tour des séries. Au classement, plus de 30 points séparent Halifax de ses plus proches poursuivants. Ainsi, être 6e permet un duel en théorie plus serré en première ronde.

Les Nord-Côtiers ne sont pas complètement maîtres de leur destin. Pour s’assurer de cette position, le Drakkar devait absolument récolter plus de points que les Eagles du Cape Breton. Même en cas d’égalité, les Eagles auraient l’avantage. Au bout du compte, ces derniers sont toutefois largement défaits 9-2, à Moncton. Une récolte d’un seul point permettrait donc au Drakkar de prendre l’avantage.

Dans l’ensemble, le premier engagement est bien disputé entre les deux équipes, mais le Drakkar est l’équipe la plus énergique sur la patinoire. Il bourdonne lors de son premier avantage numérique en milieu de première période. Isaac Dufort croit bien avoir marqué, mais le but est refusé, puisque le capitaine a touché la rondelle plus haut que la hauteur permise lorsque celle-ci bondissait dans tous les sens.

Ce sont les Saguenéens qui marquent les premiers, en début de deuxième période. Dans la confusion en zone défensive, trois joueurs du Drakkar sont attirés par la rondelle. Après une passe ratée dans l’enclave, elle aboutit sur le bâton de Samuel Vachon, fin seul à la gauche du gardien. Olivier Ciarlo n’est pas en mesure de se déplacer assez rapidement pour arrêter le tir. Ce but donne des ailes aux bleus, qui continuent de mettre de la pression sur le Drakkar, sans conséquences.

Les Nord-Côtiers réussissent à ramener l’impasse à l’approche de la mi-match. Justin Poirier s’empare de la rondelle dans sa zone et décampe à deux contre un avec Matyas Melovsky. La passe de Poirier atteint le tchèque, qui tente de marquer d’une seule main. Le retour dans l’enclave est saisi par Louis-Charles Plourde, qui s’amenait comme troisième homme et il complète la manoeuvre. La recrue atteint ainsi le plateau des 10 buts.

Au cours de cette partie, les sifflets des arbitres ont été peu utilisés. Notamment, de nombreux doubles-échecs n’ont pas été appelés, dont plusieurs du côté du Drakkar. La première infraction aux Baie-Comois est appelée en début de troisième période. L’excellent jeu de puissance des Sags donne encore des maux de tête aux Nord-Côtiers, réussissant à marquer. Le but est cependant refusé par les officiels, une situation qui sème la confusion au Centre Georges-Vézina. Autrement, Ciarlo s’est dressé devant les attaques des locaux.

La combinaison Melovsky Poirier frappe à nouveau à la mi-troisième. En avantage numérique, la passe de Melovsky traverse la boîte défensive et le tir sur réception de Poirier est sans équivoque, bon pour son 28e. Quelques instants plus tard, un revirement des Sags en zone du Drakkar permet un deux contre zéro à Matthew MacDonald et Marc-Antoine Séguin. Ce dernier marque entre les jambières du gardien, portant la marque à 3-1. L’issue du match étant à ce moment sans importance pour Chicoutimi, Yanick Jean remplace son gardien partant après ce filet. Le reste de la partie sera sans histoire.

Cette victoire combinée à la défaite des Eagles permet donc au Drakkar de clore sa saison au 6e rang dans l’Est. Les Nord-Côtiers affronteront donc les Wildcats de Moncton au premier tour, cette même équipe qui lui a fait un cadeau en défaisant les Eagles. Il s’agira d’un troisième affrontement entre ces deux équipes en séries (2004 et 2019), les deux premiers remportés par les Wildcats.