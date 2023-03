Une soirée pour les maniaques de chasse et de pêche

Les nombreux amants de la chasse et de la pêche de la région pourront profiter de la Tournée de Bête de Chasse, qui s’arrêtera au Centre des congrès de Sept-Îles, en avril.

Lors de la soirée du 7 avril, les participants auront droit à près de deux heures animées de films de chasse et de pêche.

Parmi les projections, on retrouvera l’aventure de Daniel Gilbert et Charles Dorris sur l’île d’Anticosti et ses décors à couper le souffle et des chevreuils à profusion. Il y aura aussi la participation du guide de l’heure au Québec, Jason Tremblay-Morneau, lors de certains films.

Au cours de la soirée, de nombreux prix seront tirés, notamment une scie mécanique, une canne à pêche et une arme à feu. Quelques commerçants seront sur place avec des kiosques.

Les participants seront aussi éligibles au tirage des prix de la tournée provinciale, avec entre autres à gagner une chaloupe.

« C’est une grosse soirée populaire pour les maniaques », assure Éric Leblanc, l’ambassadeur pour la Tournée de Films Chasse Pêche à Sept-Îles. La dernière présentation en 2019 a attiré près de 550 personnes.

Vous pouvez vous procurer les billets en prévente, au coût de 25$, à la Tabagie Gamache, à l’Épicerie chez Arthur, chez Pro Nature, chez Sept-Îles Chasse et Pêche, chez Propac Port-Cartier ou auprès d’Éric Leblanc. À la porte le 7 avril, il en vous en coûtera 30$.