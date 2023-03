La candidature de Mélodie Bouchard soumise pour un prestigieux prix

Tout le travail accompli par Mélodie Bouchard à la barre du programme de hockey de l’Atanukan de l’école Manikanetish de Uashat pour l’an un n’est pas passé sous silence. Ses supérieurs, notamment Georges Roy, coordonnateur bloc sportif – éducation, ont soumis sa candidature au prestigieux titre Entraîneuse de l’année BFL – Hockey Canada pour le volet compétitif.

« C’est une belle tape dans le dos. Ça démontre que tout le cœur que je donne pour le programme est récompensé », a laissé entendre Mélodie Bouchard, toujours aussi mal à l’aise par les éloges et les honneurs, que ce soit du temps qu’elle jouait que maintenant comme entraîneure.

« Je ne suis pas seule là-dedans. Il y a une belle équipe derrière moi. Mes adjoints ont travaillé fort », a-t-elle dit.

Mélodie Bouchard, qui a évolué comme attaquante avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa en plus de prendre part deux fois aux Universiades aux couleurs du Canada, en Russie et au Kazakhstan, dresse un bilan plus que positif pour la première année du programme de l’Atanukan M13 BB.

Malgré les nombreuses défaites en termes de résultats au pointage, elle retient la progression de ses joueuses et joueurs.

« Le développement des jeunes, c’est ma plus grande fierté. Et il y a aussi leur attitude. Ce dont je suis fier, c’est que du jour un à aujourd’hui, ils ont tellement progressé, ils se sont améliorés. Ils se sont toujours présentés, que ce soit en match ou en pratique. C’est beau à voir. »

Si plusieurs de ses joueurs étaient de niveau B, Mélodie Bouchard n’a pas peur d’avancer que certains ont démontré le potentiel pour percer dans le AA.

Il était clair pour la Septilienne que les pointages n’allaient pas être un objectif en début d’année. Et cela s’est reflété dans le vestiaire, malgré les défaites. « Ils étaient toujours contents et heureux ».

Elle dit avoir aussi appris sur elle-même, dans un rôle différent, elle qui était une passionnée sur la glace comme joueuse. « C’est un travail sur soi. J’apprends comme personne. Il y a une différence d’entraîneure à joueuse, c’est de l’adaptation. Mon bagage de hockey me sert. Ma carrière et les beaux moments que j’ai vécu m’aident dans le coaching et me donnent confiance là-dedans. »

Mélodie Bouchard souhaite poursuivre l’aventure avec l’Atanukan. « Je n’ai pas fini de développer les jeunes. Il y a beaucoup de potentiel dans la communauté. Je suis attaché à eux », a-t-elle soutenu. Elle se dit aussi chanceuse du soutien de ses supérieurs. « Ils veulent le bien des jeunes. »

Le pré-camp aura lieu du 26 au 28 mai pour les joueurs et joueuses de catégorie pee-wee (M13). Il en sera de même pour le bantam qui doit s’ajouter au programme (M15). Le camp final pour la saison 2023-2024 aura lieu en août.

Des éloges pour Mélodie

Les responsables du programme de l’Atanukan et du secteur de l’Éducation d’ITUM se sont montrés très élogieux à l’endroit de Mélodie Bouchard dans son dossier de candidature pour le prix Entraîneuse de l’année BFL – Hockey Canada.

« Mélodie développe le sens de l’effort des joueurs et leur permet de comprendre que l’important n’est pas la victoire, mais plutôt le dépassement de soi. Les jeunes mentionnent leurs bons coups après les pratiques et les parties pour maintenir une attitude positive. Elle prend le temps de dédramatiser la situation tout en leur donnant des moyens adéquats de gérer les différentes émotions engendrées par la défaite. À l’écoute, Mélodie sait déceler les émotions des athlètes, fait preuve de compréhension et n’hésite pas à les réconforter, peu importe la situation », est-il souligné.

Il est également mentionné son rôle de leader positif et le fait d’avoir mis de l’avant des activités sociales permettant la pratique de stratégies de collaboration et de partage.

« Les joueurs associent les comportements faisant preuve d’esprit sportif au sentiment d’appartenance et surtout de plaisir. Les jeunes sortent chaque fois des arénas avec le sourire. Ils ne cessent de s’encourager et ont développé une complicité remarquable. Tous ces comportements exemplaires sont attribuables au rayonnement qu’exerce notre entraîneuse.

Les gagnantes seront connues dans quelques semaines. Les lauréates nationales du prix de l’Entraîneuse de l’année BFL des volets communautaire et compétitif recevront une bourse de 2 500 $ et un voyage au Championnat mondial féminin 2023.