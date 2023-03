Des Septiliennes performent au Championnat provincial STAR

Les quatre Septiliennes qui ont pris part au Championnat provincial STAR, Laura Leblanc, Isabelle Emond, Marie-Christine Bérubé et Joanie Rioux. Photo courtoisie

Quatre Septiliennes, deux Port-Cartoises et une Cayenne prenaient part au Championnat provincial STAR de Patinage Québec qui se tenait à Lévis du 16 au 19 mars.

Parmi les cinq jeunes filles de l’est de la Côte-Nord, le meilleur classement est celui de Joanie Rioux (Sept-Îles) (robe bleue) avec une 13e place sur 31 participantes dans la catégorie STAR 10. Les autres participantes étaient Laura Leblanc (Sept-Îles – 21e, STAR 6) (robe noire), Alexane Migneault (Port-Cartier, 28e, STAR 5 – moins de 13 ans), Jade Thibeault Gauthier (Port-Cartier, 45e, STAR 5 – 13 ans et plus) et Lili-May Plamondon (Havre-Saint-Pierre, 57e, STAR 5 – moins de 13 ans).

Deux adultes du Club de patinage artistique de Sept-Îles compétitionnaient aussi. Trois ans après sa dernière participation au Championnat provincial STAR, Marie-Christine Bérubé, 33 ans, a renoué avec ce rendez-vous du mois de mars. Elle s’est classée deuxième dans la catégorie Dames – Maître Élite moins de 35 ans. Quant à Isabelle Emond, c’est une cinquième place dans la catégorie Adulte – Bronze 35 ans et plus.

Le prochain rendez-vous de patinage artistique est la Compétition régionale Ginette Lehoux qui se déroulera à Baie-Comeau du 25 au 27 mars.