La Station Gallix fêtera sa nouvelle remontée

Le conseil d’administration de la Station Gallix inaugurera officiellement sa remontée mécanique ce samedi 25 mars, occasion de reconnaître les partenaires financiers de la campagne À go, on remonte!.

L’ambiance sera à la fête samedi à la Station Gallix alors que la population et les partenaires sont conviés à l’inauguration officielle de la remontée mécanique.

Dès 17h, une soirée festive est au menu pour souligner la réussite du projet et reconnaître l’apport des entreprises et individus dans le cadre de « À go, on remonte! ».

Cette campagne de sociofinancement a pratiquement atteint son plein objectif de 1,2 M$. La récolte jusqu’à maintenant se chiffre à 1 M$. La minière ArcelorMittal s’est affichée comme partenaire principal avec une contribution de 250 000$.

Il est toujours possible de donner via le skigallix.mapdesign.ca.

« Si un nouveau partenaire souhaite faire un coup d’éclat en venant nous surprendre avec un gros chèque lors de cette soirée, on sera preneur! », s’est avancé la chargée de projets de la Station Gallix, Marie-Ève Desrosiers.

Les membres de la Station et les citoyens qui veulent assister à la soirée, marquée par de la musique, un encan silencieux et dégustation de bières locales, peuvent se procurer des billets, gratuits, en communiquant avec la direction de la Station Gallix.

Rappelons qu’une nouvelle remontée mécanique était nécessaire avec les importants dommages causés par un affaissement de sol survenu en septembre 2021.