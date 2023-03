Logement à Sept-Îles : une rareté grandissante, dit Alouette

Même le plus grand employeur privé de Sept-Îles y est confronté : l’accès au logement est difficile sur le territoire. Alouette le constate lorsqu’elle engage de nouveaux employés qui arrivent de l’extérieur.

« Actuellement, nos nouveaux employés proviennent majoritairement de la région et n’ont donc pas à se relocaliser. Ceux qui proviennent d’ailleurs au Québec peinent à trouver un foyer, alors qu’il existe une rareté grandissante », a mentionné Michel Lussier, vice-président des ressources humaines et affaires corporatives chez Aluminerie Alouette.

Il est d’accord que tout le monde doit mettre la main à la pâte.

« Nous devons travailler tous ensemble afin de nous assurer que notre milieu réponde aux besoins essentiels à la rétention et à l’attraction; logements diversifiés et abordables, services publics de proximité, services de garde accessibles, infrastructures de sports et loisirs de qualité et offre culturelle riche sont des éléments clés », a-t-il déclaré.

Chez IOC, on assure aussi porter une attention particulière à la problématique.

« IOC est un membre actif de la communauté d’affaires et soutient les efforts visant à améliorer l’accessibilité au logement », a indiqué Simon Letendre, directeur des relations avec les médias chez Rio Tinto. « Nous suivons le portrait de la situation à l’échelle locale et discutons de ces questions dans le cadre de nos échanges réguliers avec le gouvernement et la ville de Sept-Îles, des rencontres de la Chambre de commerce et lors des réunions de notre comité consultatif communautaire », a-t-il fait savoir par courriel.

Par ailleurs, rappelons qu’en 2013, avec l’appui de la Ville, IOC a vendu des terrains à un promoteur pour un projet résidentiel visant la construction de plusieurs centaines unités d’habitations en quatre phases, dans le secteur de la Holliday. Les négociations entre les promoteurs et la Ville se poursuivent.