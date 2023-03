Des frigos communautaires implantés en Minganie

Le Centre d’action Bénévole (CAB) de la Minganie veut installer des frigos communautaires dans tous les villages de la MRC.

Le besoin pour une telle initiative est bien présent en Minganie.

« Au cours de la dernière année, on a eu une augmentation de 62% au niveau de l’aide alimentaire qu’on a apportée. C’est vraiment énorme », souligne Tressy St-Pierre, directrice générale du CAB de la Minganie.

Les frigos communautaires ne s’inscrivent pas seulement dans un but de dépannage alimentaire. Ils ont aussi pour objectif de contribuer à diminuer le gaspillage alimentaire.

Les deux premiers réfrigérateurs seront installés à Rivière-Saint-Jean et Longue-Pointe-de-Mingan, directement dans les bureaux municipaux.

Ils seront ainsi accessibles en tout temps.

« On cherchait des endroits où on pouvait avoir facilement accès 24 heures sur 24, parce que les gens cuisinent à toute heure du jour. On voulait que les gens puissent aller porter, ou chercher de la nourriture à n’importe quel moment », explique Tressy St-Pierre.

À noter que deux autres réfrigérateurs sont déjà commandés. Ils seront installés à Havre-Saint-Pierre et Aguanish.

« On espère que d’ici la fin de l’année 2023, on en aura installé dans chacune des municipalités de la Minganie », conclut Mme St-Pierre.